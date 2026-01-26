台北的「梅」好時刻！ 蒐羅台北10處梅景！
台北十大賞梅景點推薦，圖為中正紀念堂檔案照(攝影：洪書瑱)
【旅遊經 洪書瑱報導】
台灣「台北」這幾日，成為全球矚目焦點，有句話說高處不勝寒，但昨(26)日艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）徒手攀爬台北101，全程1小時31分攻頂，霍諾德說台北101最頂端風很大，但卻把國人的心都沸騰了起來，讓許多國際友人都看見台灣。而梅花不僅是我們的國花，也是越冷越開花，有著「堅毅不拔」與「孤傲高潔」的象徵，和台北101很像，在這座首都「台北」，雖是一座繁華忙碌與車水馬龍的都市，但目前也「遊」梅花枝頭誘人，皎潔花瓣如雪花般映襯冬日景致，陣陣嚴寒吐露芬芳的令人心曠神怡，在這個高聳大廈鼎立的叢林空間中、在這冷寒逼人的時刻裡，也傳來「梅」開眼笑的旅遊風情訊息！
台北有不少著名的賞梅勝地，包括：陽明公園、花卉試驗中心、士林官邸、志成公園、中正紀念堂、榮星花園、逸仙公園、南港公園等，為民眾蒐羅台北10處賞梅勝地，民眾在仰望台北101的同時，不妨也到這幾處，嗅一下這片土地所吐露出來的「梅」香！
梅花經常三蕾齊開，並有五枚花瓣，擁有越冷花越開的特性(圖：台北市工務局公園處提供)
梅花是原產中國的獨特花卉，小巧潔白的花瓣顯得雅緻，亦是園林造景的熱門品項。梅花經常三蕾齊開，並有五枚花瓣，擁有越冷花越開的特性，隨著近日氣溫下降，梅花綻開的程度也越見茂密，許多枝枒上都冒出新芽，在微風吹拂下，陣陣花香撲面而來，為年節前夕增添一份清雅喜氣，也象徵新的一年迎寒而上、蓄勢待發。
一、陽明公園：
陽明公園的梅花雖不勝櫻花有名，但雪白的花瓣隨風飄落，被登山客親切地稱為「一月雪」，陽明公園內的梅樹分佈較為分散，公園內約20多株梅花分布於遊客中心廣場及王陽明雕像周圍。
二、花卉試驗中心：
花卉試驗中心園區的梅花、臘梅已盛開(圖：台北市工務局公園處提供)
臘梅(圖：台北市工務局公園處提供)
花卉試驗中心園區的梅花、臘梅已盛開，但已逐漸進入尾聲，但園區中的茶花隧道已漸盛開，園區入口區還有以「鬱金香」與「風信子」共同打造歐洲風情、繽紛迎賓花海，預計花期可至月底，另寒櫻也有些許綻放，預計2月初前都算賞花期，民眾不妨藉機至台北後花園，來感受冬日花園的浪漫！
三、中正紀念堂：
中正紀念堂梅開檔案照(攝影：洪書瑱)
中正紀念堂觀賞梅花，不僅能體會您所提的堅毅精神，更能近距離欣賞不同品種的獨特美感，加上特有的建築風情，是許多愛好花攝民眾的心頭好，其中已有不少梅花花苞滿佔枝頭，其中雲漢池旁，以及愛國東路大孝門進入後左轉直走都有白梅「梅景」，目前僅有少數白梅搶先綻美，信義路進左手邊純香梅花及宮本梅，純香梅花花期約1月底開始展開，宮本梅2月中，約情人節及春節綻放！
四、南港公園：
南港公園為民國99年種植，共有11株，目前園內梅花已隨著冬季條件成熟而逐步進入開花階段，梅花開目前3成，預期1月中下旬甫進入南港公園梅花花期。
五、榮星花園公園：
榮星花園梅花(榮星花園公園生態守護志工隊隊長林雍善拍攝)
榮星花園公園面積達6.8公頃，是臺北市第一座歐式造景花園，榮星花園中位於民權東路與建國北路側的荷花池畔，近日悄悄迎來冬末的浪漫時刻。老梅樹沿著池畔陸續綻放，潔白花朵點綴枝頭，並隨風搖曳，遠望猶如細雪飄落，在淡雅的清香之中，也為城市添上一抹靜謐而溫柔的氣息。公園中老梅樹群成為攝影愛好者冬季限定拍照秘境，梅花花期約至一月底，目前已綻放約6成，正是適合漫步賞花的時節。
六、士林官邸：
士林官邸(圖：台北市工務局公園處提供)
士林官邸以菊展、鬱金香展聞名，園內不但每年舉辦不同的花展，園區中玫瑰與梅花相鄰，亦是民眾所愛，每到冬季吸引無數遊客駐足，靠中山北路側與玫瑰園內白梅約250株，目前梅花開花約二成，欲賞梅的民眾，不妨待天氣回暖，即能等到梅花盛開訊息！
七、志成公園：
志成公園梅花花開的檔案照！(圖：台北市工務局公園處提供)
志成公園位於士林中正路，與士林官邸僅有一路之隔，園內設置中國庭園式隔牆，到處綠蔭欣欣向榮，因園區有小巧水池、環牆小曲流，相當雅緻，而且29株白梅依中式景觀牆綻美，頗有國畫之姿，是許多愛好攝影的民眾，取景拍照的勝地，目前花開2成，梅景靜待回暖召喚即能展顏！
八、青年公園：
青年公園位於萬華區，民間劇場前白梅花約20株，目前花開一成。園內設施完善，花木扶疏，各項設施完備，包括高爾夫球練習場、游泳池、網球場、籃球場、羽球場、棒球場、溜冰場、網球練習牆、兒童遊戲場，分布園內各處。另園內並有園藝展覽館、露天音樂台。除了各項硬體服務設施外，公園景觀的規劃，綠化設施配置，植栽分布實為建構公園美化的主軸，是臺北市民休閒活動的好去處。
九、逸仙公園：
位於台北車站附近的逸仙公園，是市區內極具代表性的賞梅勝地，園區種植了30株梅花，園內同時植有白梅與紅梅（宮粉梅）。通常白梅先綻放，隨後才是紅梅接力。其中梅花約花開1成。這裡也是少數能將日式木造建築（國父史蹟館）與中式蘇州庭園（小橋流水、曲徑迴廊）結合在一起的景點。
十、奇岩三、四號公園：
奇岩三號公園位於北投，其中中崙仔溝畔橋旁有4棵老梅樹；奇岩4號綠地多達33株白梅，目前也陸續甦醒，在園區形成一條「雪白隧道」令人心喜。民眾如搭乘捷運紅線至奇岩站僅需步行約550公尺，就可感受白雪紛飛的極致浪漫，並可順路登上集水源頭的丹鳳山，朝聖台灣幸福石，收獲屬於您的幸福。
另外，松山區民生公園園區種植許多綠植，其中白梅約16株，也有廣大草皮的公園，在這裡能夠儘量放開手腳，進行奔跑、打球、運動的休閒活動，也有很多人來散步、下棋，而且公園草皮也超適合野餐活動。另外，台北孔廟以及台北植物園(雙子葉植物區入口左側)、福林公園等地，也都是賞梅的好所在！
梅花賞花期並不長，約為1-2星期左右，並受天候氣溫影響，請先行了解，也請把握花開時刻！(攝影：洪書瑱)
提醒欲賞梅的民眾，梅花賞花期並不長，約為1-2星期左右，也由於花開受天候所影響，提醒民眾欲賞梅時，請先行了解，另若要感受梅花視覺與味覺雙重盛宴，請把握花開時刻！
