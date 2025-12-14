台北監獄歲末祝福 經藏演繹清淨三業

歲末年終，慈濟在各地舉辦歲末祝福的同時，桃園慈濟志工，也前往位於桃園龜山區的臺北監獄，舉辦歲末祝福，30多位慈濟志工，陪伴獄方工作人員及350多位受刑人，用愛迎接2026年。

「愛好自己的心 在感恩中付出。」

柔美的樂音，搭配受刑人練了許久的手語，讓台北監獄的歲末祝福，有了一個溫馨的開場，慈濟志工除了每個月的陪伴，歲末年終，也帶領大家用經文的演繹，懺悔己過。

慈濟志工 蔡麗媜：「利用這個經文 讓他們的， 身 口 意業全部都清淨了，最後一段有回向 那回向呢， 你可以回向(給)你的朋友，也可以回向(給)你自己， 更可以回向(給)你的家人， 這都是累積自己的福報。」

北監教化科長 顏誌宏：「我們同學(受刑人)受到外界， 這麼多的關心 我們要能夠感恩，要能夠珍惜 ，相信 我們很快就能夠得到假釋 ，祝福大家身體健康 平安喜樂。」

慈濟對北監受刑人的關懷，從新冠疫情前就有了，多年來，志工一直以媽媽心在陪伴、帶動，受刑人也深有悔悟。

受刑人 謝同學：「我很謝謝師姊就是來到這裡，帶我們 帶大家，把她們的愛都給我們，我想說一句真心話，師姊們 妳們都辛苦了 謝謝。」

受刑人 簡同學：「我學會對一切事務 ，更加懂得感恩 更為柔軟，更有同理心 善良心，(我)由心發願 做終身志工，更要在人生旅途最終謝幕後，捐出大體 成為醫學院學生，的無語良師。」

受刑人 江同學：「在裡面(監獄)就是可以接收到，正向的力量是有限的，所以師姊來辦這個活動，到工場教化 我都會很珍惜，我覺得在高牆裡面，這個就是一種溫暖。」

志工的陪伴，像是愛的橋梁，期待這股正能量啟發受刑人的善念，更期勉他們重返社會後，重新站起來，改往修來、把愛再廣傳出去。

