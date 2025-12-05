台北直飛長灘島 遊艇派對到越野探險 品冠旅遊推海陸奢華全玩法

▲搭乘紅鯨號遊艇展開一場海上派對，下海體驗透明水晶船、SUP、獨木舟⋯等活動一次滿足。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／菲律賓 報導】菲律賓長灘島（Boracay）以世界級白沙灘、清澈海水與悠閒島嶼氛圍聞名，多次被評選為全球最美度假島嶼之一。品冠旅遊推出「台北直飛長灘島・入住DISCOVERY 奢華版海陸玩家旅遊」，結合菲律賓皇家航空直飛航班、 Tropics 度假酒店、Discovery 度假村、海上派對、湧泉生態樂園與越野冒險等多元內容，打造海陸雙享、奢華體驗兼具的度假新選擇。旅客從桃園搭乘菲律賓皇家航空直飛卡蒂克蘭機場，免轉機、免舟車勞頓，落地後僅需約 30 分鐘即可踏上白沙灘，是目前前往長灘島最便捷的方式。卡蒂克蘭機場為距離長灘島最近的空中門戶，讓旅客以最短時間抵達目的地，旅途品質大幅提升。

廣告 廣告

▲長灘島最夯的冒險活動-Zipline 高空滑索。（記者蘇彩娥攝）

旅客抵達後將入住地理位置便利的 Tropics Tropics熱帶渡假村享受四星級舒適環境，行程後段則入住被國際旅遊媒體評選為頂級度假酒店之一的五星 Discovery Shores探索海灘度假村，享受私密沙灘區、池畔躺椅、貼心迎賓服務與人氣下午茶，讓旅客在優雅海景與高品質設施中體驗最純粹的度假儀式感。旅途中，旅客將搭乘紅鯨號遊艇展開午後海上派對，透明水晶船、SUP、獨木舟、海中滑水道、跳海平台、浮潛與快艇拖曳等活動一次滿足，專業救生員全程陪同並協助拍攝照片，船上還貼心準備飲料、點心、水果與零食，讓旅客邊玩邊享受輕鬆愜意的海上時光。夕陽落下時，整場派對在金色海面與音樂氛圍中達到高潮，成為旅客最喜愛的行程之一。

▲被國際旅遊媒體評選為頂級度假酒店之一的五星 Discovery Shores探索海灘度假村。（記者蘇彩娥攝）

此次行程也包含深受歡迎的 G 米樂園，以天然湧泉與生態環境打造的體驗空間充滿驚喜。旅客可在清涼湧泉漂漂河中放鬆身心，也能在造型吸睛的「食人鍋 SPA」感受溫熱山泉與花瓣香氛所帶來的趣味療癒。園區的高空 ZIP LINE 空中飛人橫越山谷，是喜愛速度與視野的旅客最期待的挑戰，而 ATV 越野車則讓旅客在叢林與泥地間自由馳騁，感受冒險帶來的熱血與解放。多款滑水道與水上設施更讓園區成為親子與好友團體旅行的必玩景點。

▲布拉波海灘Bulabog Beach上的網美椰子樹。（記者蘇彩娥攝）

品冠旅遊也帶領旅客環島探索長灘島自然與文化面貌，包括擁有招潮蟹與候鳥生態的紅樹林保護區、展現阿提族傳統文化的 ATI HOUSE、風帆運動盛行的布拉波海灘、形似象鼻的天然岩洞象鼻岩，以及遍布細碎貝殼的貝殼沙灘等。經典的星期五沙灘與聖母礁岩同樣包含在導覽之中，旅客可在此欣賞絕美海岸線並拍下難忘照片。返回 Discovery 後，旅客將享用度假村人氣下午茶，在無邊海景前品味甜點、咖啡與悠閒時光，是旅程中最浪漫的片刻之一。

夜晚的行程同樣精彩，旅客將前往 Ocean Club Resort 參加泡泡派對、草裙舞與火舞表演，夢幻泡泡飄落海岸，搭配熱情舞者與火焰軌跡，帶來極具島嶼特色的夜間娛樂體驗。品冠旅遊也精選當地人氣美食，安排旅客品嚐紅螃蟹餐廳的特色海鮮料理，以及道地香料濃郁的墨西哥風味餐點，旅程中的每一餐都讓旅客能品味不同島嶼風味。

品冠旅遊表示，此次推出的奢華海陸玩家行程整合直飛交通、多元活動、五星級住宿與文化生態體驗，是專為追求高品質旅行、喜愛豐富玩法的旅客所打造，讓每一趟旅程都成為值得珍藏的美好回憶。