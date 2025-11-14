台北看守所搞烏龍 妨害自由嫌犯疏放再抓回 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

一名因涉犯傷害罪被判刑的許姓男子，由新北地檢署指揮入台北看守所執行徒刑2月，許男另涉加重妨害自由罪嫌經裁准接續羈押，北所管理員卻疏未注意，讓許男「刑滿出獄」，4天後才又被抓捕回籠，北所今（14）日表示，將秉持勿枉勿縱態度，配合矯正署及政風單位究查疏失責任，依法嚴處。

這起疏放人犯的烏龍發生在10月25日，許男因傷害罪被判刑確定，入北所執行徒刑2月，不過，許男另涉加重妨害自由罪嫌於10月23日出庭後經新北地方法院裁定接續羈押處分。管理員卻疏未查明登載，致許男於10月25日執行期滿後釋放。

北所26日自行查悉這起烏龍事件，立即主動通報許男案件繫屬檢察署、法院及轄區警察機關，並立即派員協同警方啟動搜尋、聯繫與查緝作業，經法院陸續發布拘提及境管處分，終於在29日緝捕許男到案，後由法院於30日再次裁定入所羈押。

北所表示，案發後北所已立即嚴正檢討收容人釋放及羈押程序，精進作業流程，將加強人員訓練與業務查核機制，杜絕類此事件發生。此次造成社會及相關單位困擾，北所深感歉意，將秉持勿枉勿縱態度，配合矯正署及政風單位究查疏失責任，依法嚴處，絕不寬貸護短。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

