台北看守所誤釋人犯 事發隔5日在新北三峽逮回

警力左右戒備，把人帶下車，被捕的30多歲男子已被裁定羈押，卻能在外遊蕩，一度下落不明，時隔多天才被查獲，但他並非自行脫逃，而是台北看守所誤放人犯，北所發聲明致歉，坦承疏失。

台北看守所秘書黃玉明表示，「該員因傷害罪2個月在本所執行，10月23日的時候，因另案出庭，遭法院裁定接續羈押處分，但本所疏未詳查，導致該員在10月25日的時候執行期滿釋放。」

原來這名許姓男子早就因案服刑，由於另涉妨害自由案件，法院在10月23日裁定刑滿後接續羈押，北所明明收到押票，卻還是在10月25日將人釋放，案發隔天發現問題，這才趕緊通報，拖了好幾天，終於在10月29日在新北市三峽將人拘提。

監所鬧烏龍不是頭一回，像是易淑寬兒子易寶宏，當初轉服外役監，一度惹出風波，矯正署曾解釋，因為承辦人疏失，毒品欄沒勾選，才讓他順利獲選。明德外役監也有承辦人打錯證明書公文日期，讓受刑人返家探視，到派出所報到時，被警方誤會成逃犯。

監所關注小組執行長陳惠敏說，「有一點就是警覺心已經沒那麼強了，就是常常就是看了，但是他可能也沒有把字看進去，該做的一些準則，那些沒有辦法落實，那環環相扣，我覺得每個扣都鬆掉了時候，就會導致這樣的結果。」

監所的狀況不斷，獄政管理怎麼強化？除了人員訓練，監所關注小組建議，像是這次事件，內部能把書信按照緊急程度區分、縮短各項SOP，畢竟監所要是一再出包，儘管是無心之過，但次數多了，難免引發質疑，其中是否另有隱情、涉及弊端。