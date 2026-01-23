台北看燈賞花玩到嗨 12大活動迎城市年味

台北市新春活動全面啟動，讓年味越來越濃。北市府整合「台北趴趴GO」春季12場大型活動、「好年味市集」體驗，以及交通停車配套措施，邀請民眾從春節一路玩到花季，還可透過集章、捷運點數參加抽獎，有機會把iPhone 17 Pro、高鐵假期與飯店餐券等好禮帶回家。

「台北趴趴GO」從1至3月規畫12場主題活動，結合節慶、人文與花季景觀，展現城市春日魅力。春節期間由「年貨大街」與「台北燈節」打頭陣，串聯迪化街等商圈，營造濃厚年節氣氛。緊接登場的是「客家春慶祈福」與「台北開齋節歡慶活動」，透過傳統祭儀與文化交流，呈現首都兼容並蓄的多元樣貌。

花季同樣是走春亮點，「陽明山花季」、「士林官邸鬱金香展」、「台北玫瑰展」、「台北杜鵑花季」及「竹子湖海芋與繡球花季」接力綻放，從山林到城市街道，打造繽紛浪漫的「花IN台北」景觀軸線。「台北花伴野餐」則結合花園城市理念，力邀民眾走入綠意、享受都會慢活。

為吸引更多年輕族群與國際旅客參與，特別找來韓國人氣網紅「咪蕾」與越南新住民創作者「越南夯台灣」，以外籍人士的視角，分享春遊台北路線與活動內容。同步示範電子集章玩法，加碼抽出高鐵假期雙人票券，跟著網紅玩台北更添驚喜。

在年節採買方面，台北捷運公司聯手農漁畜花卉產銷單位、日本福島縣只見線、會津線與金山町，共同於捷運心中山線形公園推出「好年味市集」，即日起至2月8日每週五、六、日熱鬧展開。期間除可採辦年貨，還有年菜料理秀、醒獅表演、親子演出、日本特色物產展示與紅牛彩繪體驗，展現街頭年味。

若想品嚐主廚的年味手路菜，即日起使用「台北捷運Go」App，即可兌換限量年菜優惠券、新春大禮包，或參加擲筊挑戰，有機會帶走iPhone 17、遊戲主機及多項好禮，讓搭捷運也能一路累積新春好運。

此外，「台北趴趴GO」電子集章活動將延續至3月，遊客到指定活動現場完成集章，就能參加抽獎；全年集滿12章，更有機會抽中iPhone 17 Pro。同時還能搭配「來台北有購嗨」活動，消費登錄發票就能抽千萬現金、股票與電動車，優惠一次到位。

因應「2026台灣年味在台北」活動人潮湧入，北市停管處在2月15日前調整活動周邊8處停車場費率，呼籲民眾多利用捷運、公車等大眾運輸工具，避免交通壅塞。相關活動與交通資訊，可至「台北旅遊網」、「台北趴趴GO」及北市好停車網站查詢。新春走春就從台北開始，賞花、逛市集、抽好禮，一次滿足。

