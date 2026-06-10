台北真的不再是「深藍選區」？傳基層比外界更看好沈伯洋 理由曝光
即時中心／高睿鴻報導
年底地方大選的討論度，隨著選戰逼近越來越高，但針對台北市長選情，許多人依舊認為，具備執政優勢、且受藍營選民歡迎的現任市長蔣萬安，依舊難被民進黨突破；且之前也傳出基層有質疑聲浪，擔憂綠營參選人沈伯洋，曾因力挺「立委大罷免」運動、形象過於深綠，戰局難以樂觀。但沈確定參選後，不斷精闢針砭市政議題、論述也往往能切中要點，故獲得越來越多人認同；綠營北市議員參選人郭凡就表示，沈伯洋是真有能力一戰。
北市「藍大於綠」基本盤結構已翻轉？賴清德滿意度持續上升 綠營對市長選情有信心
台北市一向被視為選民結構藍大於綠、甚至堪稱民進黨的艱困選區，但身為民進黨北市「小雞」、松山信義議員候選人的郭凡，卻直言說，沈伯洋被提名後，表現出超乎外界想像的市政嫻熟度，這段期間，已大幅強化綠營內部，對於年底北市選情的信心。事實上，之前媒體人黃暐瀚等政治評論員就有發現，照理來說相當「傾藍」的台北市，最近竟還出現，總統賴清德的民調滿意度大幅上升等情形，著實令人吃驚。
黃暐瀚近日分析，根據《美麗島電子報》、《震傳媒》等媒體的最新民調，賴總統在台北市的滿意度，都遠遠高於不滿意度；他接著說明，自己還特別找出《美麗島電子報》兩年前的民調數字比對，發現2024年五月上任之初，賴清德在北市的民調是「31.1%滿意、34.1%不滿意」，結果兩年過去，現在竟變成「50.7%滿意、39.4%不滿意」，滿意度多出將近2成。至於《震傳媒》民調，黃則指出，賴清德在北市的滿意度更是高達59.6%，甚至比台南、高雄還高。
郭凡對此則分析，台北市過去之所以被外界視為「天龍國」、深藍選區，其實並不難理解；他說，國民黨1949年逃至台灣後，將台北市選定為中華民國「臨時首都」，作為反攻復國的前進基地，大量軍隊與軍公教人員及其眷屬，紛紛住進首都，而這些人及其後代，多數均成為藍營鐵桿支持者。因此，綜觀歷屆台北市長選舉，郭凡感嘆說，民進黨上下到基層支持者，之所以都認為「首都難贏」，確實不是沒有道理；因為，過去選民的結構，確實非常不利民進黨。
再者，郭凡也說，1987年兩岸開放交流後，中國進入所謂的「具中共特色的社會主義」時代，市場開放、接受外資，讓台灣資本找到這塊新市場來獲利；而這個所謂的「兩岸紅利」，讓台北市民因歷史文化、血緣關係、訊息流通快，無疑是最容易享受到。
所以郭凡指出，由於台灣的地緣政治與特殊歷史發展，國際局勢、兩岸關係都勢必會影響人民的投票行為；特別是首都台北市，選民的敏感度更強，對於經濟的看法更常高度綁定投票決策，因此當時中國與台灣暢旺的經貿關係，自然顯著牽動首都市民的投票行為。
民進黨北市松信區議員參選人郭凡。（圖／翻攝自郭凡臉書）
台灣不再依賴中國！貿易依存度大幅下降 台北市民不再只挺國民黨？
但如今，時空背景已然不同。郭凡指出，台灣現在對中國的經貿依存度已經逐步降低、對中國的投資金額也來到歷史新低—根據經濟部投審司最新統計，台灣首季今（2026）年對外投資（不含對中投資）金額為325億4583.7萬美元，年增率166.05%；然而，對中投資金額僅剩2億4400.4萬美元，年減率28.77%，佔整體對外投資比重只有0.74%。
郭凡續指，去（2025）年台灣對中國投資金額大幅年減59%、核准件數也減少逾4成；台商赴中投資佔整體對外投資比重，從2010年的83.8%，狂降到2025年僅剩3.8%。並且，7成在中國投資的台商，2024年均發現獲利下滑，「這是多數人不知道的驚人轉變」。
此外，若單純計算對中國大陸（不含香港）的進出口，郭凡則說，2025年中台雙邊貿易總額為1917.87億美元，台灣對中國出口約1000.85億美元、自中進口約917.02億美元，順差規模較小；若涵蓋中國大陸與香港，台灣對中港的出口額則為1705億美元，因此整體對中的順差額，也僅約落在773.54億美元。
除了關注台灣跟中國的貿易順差剩下多少，郭凡也補充道，2025年台灣外貿史上最震撼的里程碑，無疑是「脫中入美」趨勢徹底明朗化。他表示，台灣全年出口額達到創紀錄的6407.5億美元、年增率高達34.9%；美國則是自1999年以來，首度「重新躍升」為台灣最大的出口目的地。郭凡分析上述的對外經貿數據後，認為這不僅是反映我國與中方的經貿關係，而且，更會直接影響台灣人民的現實利益，而這也將進一步回饋到今年的市長及議員選舉、甚至是政黨傾向。
不僅如此，郭凡還說，當今台灣經濟發展「空前的好」，2025年經濟成長率逾10％、今年首季的經濟成長率更來到13.6％，創39年來新高；甚至，連股市都衝上4萬5千點，「這些是台灣人過去想都不敢想的數字」。加上總統賴清德的北市民調，也顯示滿意度已突破5成，郭凡認為，這更能說明台北市民已開始朝「脫離深藍」的道路前進；而他也看好，依據沈伯洋的個人特質、以及對市政的高度理解、配合其對台北的完整願景，只要選戰時間一拉長，市民會越來越發現，他絕對是符合期待的市長人選。
原文出處：快新聞／台北真的不再是「深藍選區」？傳基層比外界更看好沈伯洋 理由曝光
更多民視新聞報導
暴雨狂炸北市！北投山區路樹倒塌橫躺「整條路封死」
午盤變臉！台股收盤狂瀉1478點「失守4萬4」 權值股籠罩賣壓
中東火線升溫！伊朗外長警告美國：撤離荷姆茲海峽周邊
其他人也在看
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
粽子大軍來了！冰一年還能吃嗎？營養師揭危險溫度帶
雨後這「4種水果」先別急著買 專家：水傷外表看不出來
（記者許韋傑／綜合報導）梅雨季大雨不斷，水果店老闆阿毛提醒消費者，部分水果外觀看起來沒問題，但因為吸收過多水分 […]
大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
[FTNN新聞網]記者陳崴淩／綜合報導近日氣象署發布大雨特報，全台陷入連日暴雨中，如何不成為「落湯雞」讓機車通勤族好煩惱。這時，有網友大力推薦一款「長筒...
為了愛美40歲營養師「20年不碰這物」！省下萬元電波費 網驚：自律程度太瘋狂
知名營養師呂孟凡就在臉書分享，自己剛過40歲生日，在演講現場一公開年齡直接讓全場驚呆，大家都不可置信地問「吃得健康真的能維持成這樣？」而她大方透露自己能保持少女感狀態的兩大飲食大招，其中一項是「超過20年不吃油炸物」，同時她也堅持「完全不喝含糖飲料」，至於甜...
All in慘到「睡公園」？她隔天翻身繳清電費 網笑：雨後天晴
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒跟著起伏。一名網友8日發文表示，因把僅有資金全投入股市，連電費與餐費都付...
不想看《鐵拳教育》台灣第一線教師吐心聲：不是抒壓，是感受更深的悲哀
影劇串流平台Netflix在6月5日上架原創韓劇《鐵拳教育》，劇中出現政府成立「教權保護局」到校園以「非常手段」處理失控學生的劇情引發熱議；《鐵拳教育》日前登頂Netflix全球非英語類電視節目榜。但有教師直言，他實在不想看這部夯劇，原因是如果現實狀況不變，對第一線教師來說，看《鐵拳教育》絕對不是抒壓，而是感受到更深的悲哀。「只因教育困境，只能淪為在戲劇中意淫，而在現實卻是持續得毫無辦法，甚至越加
傅子純、沈玉琳罹患血癌⋯出現「同一致命警訊」！醫：2狀況別當牙周病
男星傅子純7日驚傳因血癌驟逝，享年46歲，消息曝光後震驚各界，其好友好友兵家綺透露，早在峇里島旅遊時，就出現牙痛情形；日前才剛挺過血癌治療復工的藝人沈玉琳同樣指出，在發病前曾出現牙齦腫脹，對此，義大癌治療醫院血液腫瘤部部長裴松南表示，血癌患者體內異常白血球，容易鑽入牙齦、肝臟或脾臟組織，而牙齦最易顯現異狀，若有腫脹情形、刷牙流血等問題，就醫後未見改善，恐是血癌重要警訊。
只有貓咪懂貓咪？小貓「離奇失蹤」最後靠同伴找到藏身處！
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 日前一則尋貓趣聞在網路上引發熱烈討論，一名女子受朋友委託暫時照顧兩隻貓咪，原本 …
獲利後剩房地產能放錢？他點名房地產讓人安心 網一面倒喊：要賣房了
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導近期股市震盪加劇，不少投資人開始重新思考資產配置。一名網友就在PTT發文表示，股市大跌讓他再次意識到投資市場存在修...
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
下半年運勢出爐！ 巨蟹、摩羯防破財 獅子事業財運大贏家
劉伊心徵特助月薪4萬5！包辦剪輯當司機、假日外宿都要陪
劉伊心9年前與大24歲的老虎牙子創辦人林志隆結婚，目前擔任該企業執行董事，同時經營美妝品牌，近日開出「家庭教育陪伴特助」職缺，雖然月薪有4萬5，不過工作內容要身兼數職，周末跟連假也要上班，引發網友熱議。
殺人犯假釋出獄想重做人⋯愛上毒女再走不歸路！賣6000萬毒煙彈慘了
嘉義市東區某住處成了「非法電子煙發貨中心」，海巡署偵防分署台南查緝隊與彰化警方、岸巡組成專案小組，經過調查一舉將其瓦解，現場查扣電子煙主機4000台、煙彈9500和及相關組裝元件1箱，與前次遭查扣之電子煙主機，合計市值逾6000萬元；據了解，主嫌黃姓男子曾因殺人罪遭判無期徒刑，出獄後原想重新做人，但卻在3年前交了有毒癮的顏姓女友，開始習製摻有「依托咪酯」煙彈，進而開始與中國大陸業者勾結，在台建立據點牟利，訊後被依危害毒品防治條例移送，黃男、顏女分別以5萬元、3萬元交保。
6月中旬「你的緣分來了」！3星座結束感情空窗，良緣已悄悄敲門
你有沒有這種時刻？無意間滑到兩年前的對話紀錄，卻發現內心已經波瀾不驚。原來我們在等的，從來不只是某個人，而是自己準備好的那個瞬間。6月中旬，這三個星座的空窗期即將結束，緣分正在門外輕輕叩門。
奇蹟般地重逢！家貓失蹤「五個月」獨自穿越邊境與主人團聚
火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導 國外近日發生一起關於「走失貓奇蹟般重返主人身邊」的故事，一隻失蹤長達五個月的家 …
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
降雨大解渴! 南化水庫今年首次滿載挹注 蓄水率突破40%
南部中心／林俊明、陳家祥、陳姵妡 台南高雄報導梅雨滯留鋒面跟西南氣流夾擊，帶來驚人雨量，也為南部水情帶來及時雨！高雄山區豪雨不斷，帶動旗山溪流量創下今年最大值，水利署也因此擴大"越域引水"，讓高雄跟台南共用的南化水庫，迎來今年首次滿載挹注，目前蓄水率一舉突破40%，大幅舒緩南部水情。
孩子失控別急著罵！專家教「正向教養」先穩情緒再講道理
孩子在公共場所尖叫、大哭、拒絕穿鞋，許多家長直覺認為是「故意不聽話」，急著責備或要求立刻停止。衛生福利部桃園醫院近日舉辦「探索行為冰山：以正向教養回應孩子的情緒挑戰」講座，引導家長重新理解孩子行為背後的真正需求。
改喝無糖飲料沒變瘦？ 營養師曝「大腦還在追甜」：恐越喝越想吃甜食
錢靜蓉於臉書粉專發文表示，不少人戒掉含糖飲料，改喝無糖飲品，結果體重沒減、還一直想吃甜的，其實問題的核心，不只是熱量的有無。她進一步提到，近年大量研究發現，含糖飲料與肥胖、第二型糖尿病、心血管疾病、脂肪肝等都有高度相關性，於是市場開始出現大量「替代方案」...
輝達狂飆成地表最強AI公司！黃仁勳揭財富密碼：痛苦終將變成禮物
從餐館洗碗工到AI教父！黃仁勳身價震撼全球。他的世界格局與夜市風格，不止風靡臺灣這股風氣也吹到南韓。黃仁勳超親和，上綜藝節目「劉Quiz ON THE BLOCK」與劉在錫對談，還隨獵魔女團主題曲「Golden」起舞。《NVIDIA輝達之道》曝光黃仁勳成為富豪的核心之道：「韌性來自痛苦的祝福」。
醫療險理賠 台大院長也不滿「開個檢查也住院一點道理都沒！」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 國內舊有的醫療險，理賠規則常設定不住院就不賠，造成醫院、患者兩頭都抱怨，完全跟不上醫療進步的速度，金管會今（10）日邀集保險業者開會，全面檢討醫療險理賠規則。台大醫院院長余忠仁也發話，直批有些保險「開個檢查也要求住院」、「一點道理都沒有！」造成臨床困擾很多，盼突破這一點，全面檢討。 金管會今邀集保險業者開會，主要議題...