即時中心／高睿鴻報導

年底地方大選的討論度，隨著選戰逼近越來越高，但針對台北市長選情，許多人依舊認為，具備執政優勢、且受藍營選民歡迎的現任市長蔣萬安，依舊難被民進黨突破；且之前也傳出基層有質疑聲浪，擔憂綠營參選人沈伯洋，曾因力挺「立委大罷免」運動、形象過於深綠，戰局難以樂觀。但沈確定參選後，不斷精闢針砭市政議題、論述也往往能切中要點，故獲得越來越多人認同；綠營北市議員參選人郭凡就表示，沈伯洋是真有能力一戰。

北市「藍大於綠」基本盤結構已翻轉？賴清德滿意度持續上升 綠營對市長選情有信心

台北市一向被視為選民結構藍大於綠、甚至堪稱民進黨的艱困選區，但身為民進黨北市「小雞」、松山信義議員候選人的郭凡，卻直言說，沈伯洋被提名後，表現出超乎外界想像的市政嫻熟度，這段期間，已大幅強化綠營內部，對於年底北市選情的信心。事實上，之前媒體人黃暐瀚等政治評論員就有發現，照理來說相當「傾藍」的台北市，最近竟還出現，總統賴清德的民調滿意度大幅上升等情形，著實令人吃驚。

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黃暐瀚近日分析，根據《美麗島電子報》、《震傳媒》等媒體的最新民調，賴總統在台北市的滿意度，都遠遠高於不滿意度；他接著說明，自己還特別找出《美麗島電子報》兩年前的民調數字比對，發現2024年五月上任之初，賴清德在北市的民調是「31.1%滿意、34.1%不滿意」，結果兩年過去，現在竟變成「50.7%滿意、39.4%不滿意」，滿意度多出將近2成。至於《震傳媒》民調，黃則指出，賴清德在北市的滿意度更是高達59.6%，甚至比台南、高雄還高。

郭凡對此則分析，台北市過去之所以被外界視為「天龍國」、深藍選區，其實並不難理解；他說，國民黨1949年逃至台灣後，將台北市選定為中華民國「臨時首都」，作為反攻復國的前進基地，大量軍隊與軍公教人員及其眷屬，紛紛住進首都，而這些人及其後代，多數均成為藍營鐵桿支持者。因此，綜觀歷屆台北市長選舉，郭凡感嘆說，民進黨上下到基層支持者，之所以都認為「首都難贏」，確實不是沒有道理；因為，過去選民的結構，確實非常不利民進黨。

再者，郭凡也說，1987年兩岸開放交流後，中國進入所謂的「具中共特色的社會主義」時代，市場開放、接受外資，讓台灣資本找到這塊新市場來獲利；而這個所謂的「兩岸紅利」，讓台北市民因歷史文化、血緣關係、訊息流通快，無疑是最容易享受到。

所以郭凡指出，由於台灣的地緣政治與特殊歷史發展，國際局勢、兩岸關係都勢必會影響人民的投票行為；特別是首都台北市，選民的敏感度更強，對於經濟的看法更常高度綁定投票決策，因此當時中國與台灣暢旺的經貿關係，自然顯著牽動首都市民的投票行為。

快新聞／台北真的不再是「深藍選區」？傳基層比外界更看好沈伯洋 理由曝光

民進黨北市松信區議員參選人郭凡。（圖／翻攝自郭凡臉書）

台灣不再依賴中國！貿易依存度大幅下降 台北市民不再只挺國民黨？

但如今，時空背景已然不同。郭凡指出，台灣現在對中國的經貿依存度已經逐步降低、對中國的投資金額也來到歷史新低—根據經濟部投審司最新統計，台灣首季今（2026）年對外投資（不含對中投資）金額為325億4583.7萬美元，年增率166.05%；然而，對中投資金額僅剩2億4400.4萬美元，年減率28.77%，佔整體對外投資比重只有0.74%。

郭凡續指，去（2025）年台灣對中國投資金額大幅年減59%、核准件數也減少逾4成；台商赴中投資佔整體對外投資比重，從2010年的83.8%，狂降到2025年僅剩3.8%。並且，7成在中國投資的台商，2024年均發現獲利下滑，「這是多數人不知道的驚人轉變」。

此外，若單純計算對中國大陸（不含香港）的進出口，郭凡則說，2025年中台雙邊貿易總額為1917.87億美元，台灣對中國出口約1000.85億美元、自中進口約917.02億美元，順差規模較小；若涵蓋中國大陸與香港，台灣對中港的出口額則為1705億美元，因此整體對中的順差額，也僅約落在773.54億美元。

除了關注台灣跟中國的貿易順差剩下多少，郭凡也補充道，2025年台灣外貿史上最震撼的里程碑，無疑是「脫中入美」趨勢徹底明朗化。他表示，台灣全年出口額達到創紀錄的6407.5億美元、年增率高達34.9%；美國則是自1999年以來，首度「重新躍升」為台灣最大的出口目的地。郭凡分析上述的對外經貿數據後，認為這不僅是反映我國與中方的經貿關係，而且，更會直接影響台灣人民的現實利益，而這也將進一步回饋到今年的市長及議員選舉、甚至是政黨傾向。

不僅如此，郭凡還說，當今台灣經濟發展「空前的好」，2025年經濟成長率逾10％、今年首季的經濟成長率更來到13.6％，創39年來新高；甚至，連股市都衝上4萬5千點，「這些是台灣人過去想都不敢想的數字」。加上總統賴清德的北市民調，也顯示滿意度已突破5成，郭凡認為，這更能說明台北市民已開始朝「脫離深藍」的道路前進；而他也看好，依據沈伯洋的個人特質、以及對市政的高度理解、配合其對台北的完整願景，只要選戰時間一拉長，市民會越來越發現，他絕對是符合期待的市長人選。

原文出處：快新聞／台北真的不再是「深藍選區」？傳基層比外界更看好沈伯洋 理由曝光

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