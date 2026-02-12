台北知名商圈衰退「老店接連收攤」 業者嘆：人潮被吸走

生活中心／倪譽瑋報導

台北東區商圈，似乎面臨人潮少、成本高的問題。（示意圖／資料照）

台北市的「東區商圈」附近有捷運站，圈內也有眾多特色店家，但近年來疑有衰退跡象。不少老店如13年珍珠鬆餅店、5年秘製熟成咖哩店，紛紛在2026年3月要收攤。業者提出，東區台北經營不容易，除了成本上漲外，來客也被中山區、信義區兩面吸收。

台北東區商圈沒落？部分老店陸續熄燈

東區商圈曾名店眾多，近年來，人潮逐漸減少，熱度似乎已弱化，部分店家展開熄燈，如珍珠奶茶鬆餅始祖「美好年代」發文公告，台北店營業只到3月31日，接下來會暫停營業一段時間「休息不是離開，是為了變更好」，最後一刻邀請過去13年一起吃過的人，再來品嚐美食。

在地多年的珍珠鬆餅老店，2026年3月將熄燈。（圖／翻攝自官方Threads）

此外，位於台北東區巷弄的「隨意小吃」，營業30多年以平價聞名，但日前老闆貼出「頂讓公告」，決定只營業到2月15日，原因是請不到廚師，老闆娘也想休息了，消息一出掀起網路討論，讓不少民眾直呼可惜。

業者分析人潮流動 東區台北經營壓力大

還有「天菜咖喱」主理人小天也發文公告，店陪著大家走過了無數個日常，過去5年的日子「我們跑得很過癮」，如今將在2026年3月15日正式結束營業，熄燈前歡迎老客人回來「讓我們用最後一盤熱騰騰的咖哩，交換一個告別的微笑」。

紮根5年的「天菜咖喱」也將在3月15日熄燈。（圖／翻攝自官方IG）

據《TVBS新聞網》報導，關於收攤，小天受訪時分析，東區人潮少，可能是因為中山區吸引逛街的民眾，吃飯、玩樂則是去信義區，除了客源，店也面臨人事、物價成本上漲1成5至2成的問題；也有知情者透露，東區部分租金已達4萬至12萬元。在人潮少、成本高的壓力下，只好撤離止血。



