台北知名戲院結束營業 重新開張14年 仍不敵大環境

位於台北市民生社區的老牌電影院「新民生戲院」，今（5）日在臉書粉絲團公告結束營業，業者表示隨著民眾觀影習慣的改變，經營戲院比以前難了很多，至1月31日為止，新民生戲院會繼續播放電影，歡迎大家在最後這段時間重新回到戲院坐坐，「這不是一個輕鬆的決定，更不是一句話就能帶過的告別，我們知道，時代變了！」

新民生戲院指出，隨著民眾觀影習慣的改變，戲院經營變得比以前艱難許多，客人每次走進電影院，買下的每一張電影票，都曾經撐住了他們，感謝客人曾在某個夜晚選擇新民生戲院，把戲院當成生活的一部分，讓戲院不再只是單純播放電影的地方。

廣告 廣告

新民生戲院說，在這段最後的時間裡，戲院的燈與銀幕依然都會亮著，持續播放電影，「歡迎你回來坐坐，也為這段走了很久的旅程，畫下一個溫柔的句點。謝謝你們，真的，謝謝！新民生戲院，向所有戲迷朋友深深一鞠躬，我們下台一鞠躬，圓滿落幕，後會有期，江湖再見」。

原本的民生戲院歇業多年後，在2012年由老員工陳清松接手經營，他回憶原本的民生戲院生意非常好，熱門電影上檔時，排隊人龍綿延200、300公尺是常有的事，他第一份工作就是在民生戲院負責播放電影，體會到新鮮人的辛勞與成就感，可惜後來不敵連鎖影廳競爭，他也是幾經衡量後才決定接手，並斥資3000萬元進口音響、銀幕、座椅等用品，更名為「新民生戲院」播放首輪電影。

更多中時新聞網報導

A-Lin台東太chill圈粉 琟娜意外濺血

足球》象牙海岸逆轉勝壓軸 16強就位

方志友假E真I人 對劉品言相見恨晚