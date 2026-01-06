台北知名韓式料理驚爆火警 店家回應了

位於台北市中山區的名店「東輝韓食館」，昨日傍晚發生火災。（圖／翻攝自東輝韓食館臉書）





位於台北市中山區的名店「東輝韓食館」，是許多老饕的口袋名單，昨（5）日傍晚卻發生火災，警消拉起封鎖線，嚇壞街坊鄰居，所幸沒有人員傷亡，不過店家表示，需要一段休息一段時間善後，何時復業會再另行通知。

東輝韓食館昨日傳出火警，店家也在臉書粉專發文，表示傍晚營業前廚房發生火災，造成街坊鄰居及各方好友驚嚇困擾，真的十分抱歉，「我們將會休息一段時間善後，對於已訂位的客人，深感抱歉，待我們能恢復營業，會再另行通知。」

不少顧客紛紛留言，「人沒事就好，期待恢復營業」「老闆人沒事平安就是最重要的事」「等復業再去吃」「人沒事、平安最重要」「傍晚松江路上消防車奔馳，竟然是東輝!!幸好平安無事...」「全員平安太好，期待重新開業」「先收收驚」。

「東輝韓食館」老闆為韓國華僑，是高人氣平價韓式料理店，每每在開門前就有排隊人潮，沒有提前1個月訂位恐怕吃不到，這次發生火災得暫停營業一段時間，也讓許多老饕、已訂位的新客十分難過，「今天午餐才外帶東輝，晚上就沒了⋯⋯⋯」「人都安全沒事就好，東西不錯吃，但確實很需要裝潢」「蛤！！我還沒吃過ㄟ！！！」「原本跟朋友約下禮拜去吃的」。

