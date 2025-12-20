即時中心／高睿鴻報導

繁華的台北車站及中山區商圈，昨（19）晚驚傳重大治安事件，年僅27歲的桃園通緝犯張文，疑似有計畫性地對上述地區，發動駭人恐怖攻擊。只見他全副武裝、持長刃及煙霧彈四處犯案，不僅造成群眾恐慌，更拿刀不斷揮砍、刺人，目前已造成4死悲劇、更傳出有11名傷者。犯案後，他逃竄至百貨公司頂樓一躍而下，最終不治身亡；但張在百貨又捅傷37歲王男，今早確認，後者不幸成為第4名死者。

據悉，王男的職業為銀行行員，昨天之所以出現在南西誠品百貨4樓，剛好是下班後過去逛街；卻沒想到，繁華無比、人潮眾多的中山商圈，最終竟是人生終點站。當時，他在4樓突然迎面遇到持刀亂竄的張文，在現場一片混亂的情況下，王男疑似為自保、或想阻擋張文攻擊，肝臟、右手都受傷嚴重，傷口巨大；由於均遭致命性揮砍，導致他瞬間大量出血，情況危急。

廣告 廣告

由於傷勢過重，即便王男很快被送新光醫院搶救，但3小時後，依舊回天乏術；新光醫院表示，昨天下午6點40分，醫護將王男從誠品送出、7點20分抵達急診室，但當時王男已大量失血、生命跡象垂危、瞳孔放大並且休克。雖然醫院迅速請來3名外科、2名心臟手術外科醫師、以及心臟外科主任，且為王男安裝葉克膜（ECMO）試圖維繫其生命，沒想到還是無法將他救回。

雖然5醫師共同為王男手術，但據了解，當時王男已出現心臟停止過久、腦部及全身器官嚴重缺氧等情事；另，肝臟、右手竟還是繼續大量出血，幾乎難以完全止血，因此搶救約3小時，還是在晚上宣告王男死亡。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／台北砍人案第4名亡者「死因曝光」！銀行員下班逛誠品竟遇死神

更多民視新聞報導

網傳北捷砍人案是「他們」所為！沈伯洋提醒一事

張文「恐怖襲擊時間軸」一次看！隨機砍人釀3死、多人傷

中國又來！國防部偵獲17機艦、1公務船擾台

