台北社宅統一平台上線 興隆E區250戶第1季開放招租

台北市社宅統一登記平台，未來有社宅開放申請時只要填寫1次，後續便可等待通知。（本報資料照）

台北市都發局與住都中心昨日宣布「台北市社宅統一登記平台」上線，民眾僅需透過「登入、資料填寫、授權、確認」4步驟，即可線上完成登記。住都中心表示，今年第1季將公告受理文山區興隆社會住宅E區申請案，社宅均提供固定式家具，且承租人享有分級租金補貼，另外承租人戶籍內若育有12歲以下家庭成員，可以再申請育兒加碼補貼。

為優化社宅申請流程，民眾於平台完成基本資料填寫及問卷調查1次，即可成為「準申請人」，後續社宅開啟招租時會主動通知，只要在社宅招租期間，登入平台按下「我要申請社宅」，即可選擇社宅及房型申請，亦可隨時查詢申請進度及抽籤紀錄。目前社宅申請程序，採先抽籤、後審查，倘經實質審查後發現資料尚有補充，仍會再通知民眾補充相關證明文件。

都發局指出，今年第1季將公告受理興隆社會住宅E區申請案約250戶，社宅均提供固定式家具，包含熱水器、瓦斯爐或IH感應爐、抽油煙機、固定式衣櫃、櫥櫃等。社宅承租人享有分級租金補貼，將依民眾承租房型及家庭總收入所得總額，平均家庭成員每人每月收入為最低生活費1倍至2.5倍，提供3000至1萬1千元補貼，並於租金扣抵，戶籍若有12歲以下家庭成員時，可再申請育兒加碼補貼，減輕家庭負擔。

台北市社宅統一登記平台申請3步驟。（台北市都發局提供／孫敬台北傳真）

都發局提醒，社宅申請人需為成年國民，且在北市設籍或有就學、就業事實。資格限制方面，家庭成員於北北基桃地區均須無自有住宅，今年申請民眾以民國114年度標準，家庭年所得需低於180萬元，每人每月平均所得則不得超過7萬1327元。

