台北福州十邑同鄉會會員大會溫馨舉行 頒獎助學凝聚鄉情向心力

▲福州十邑同鄉會理事長劉啟峰主持會議。

【記者 丁倩／台北 報導】台北福州十邑同鄉會27日晚間於台北花園大酒店舉行第十九屆第三次會員大會，現場聚集眾多旅居台灣的福州鄉親，在歲末年終之際，共同回顧年度會務成果，也透過交流聯誼凝聚彼此向心力，氣氛溫馨熱絡。

會員大會由理事長劉啟峰主持，逐一介紹與會長官與貴賓；秘書長王秀蘭則向會員報告一一四年度決算，並進行一一五年度預算審議，相關提案獲得會員肯定通過。

台北福州十邑同鄉會長期重視教育扎根與世代傳承，大會中特別頒發獎學金，表揚九位品學兼優的學子，期盼透過實質鼓勵，支持青年學子持續精進、勇敢追夢。

廣告 廣告

▲福州十邑同鄉會為品學兼優的鄉親子弟頒發獎助學金。

本屆獎學金得獎學生包括：私立輔仁大學資訊管理研究所二年級毛睿群、國立台灣大學藥理學研究所一年級陳妍安、國立陽明交通大學機械工程學系四年級鄭庭安、國立成功大學職能治療學系四年級黃柏凱、台北醫學大學醫學檢驗暨生物技術學系三年級陳姿穎；另有國立東華大學教育行政與管理學系三年級鄭庭凱、國立台灣海洋大學運輸管理學系二年級張瑋中、國立空中大學人文學系黃柏綸，以及中正國中二年級劉雨辰，展現同鄉會對不同學習階段學子的全面支持。

多位與會貴賓也於會中致詞。前立委曹爾忠表示，馬祖與福州依依帶水、情感相連，走進福州同鄉會就像回到自己家中一樣親切，相同語言與習俗讓彼此沒有距離感，也期盼在有生之年能持續為鄉親服務。台北市議員郭昭巖則分享家族三代與福州的深厚情誼，並表示祖孫三代能在萬華順利當選、服務市民，離不開福州鄉親長期支持與關愛，這份情感永遠銘記於心；市議員吳志剛也指出，福州同鄉會歷史悠久，不論先來後到，始終秉持同鄉互助精神，成為旅居台灣福州人的重要後盾。

會員大會結束後，隨即舉行年終感恩聯誼餐會，由馬祖的女兒陳玉霞擔任主持人，妙語如珠，串聯整場活動。現場安排多項文化表演，內容涵蓋音樂演奏與各族群舞蹈，帶動熱鬧氣氛。

▲會員大會全體鄉親上台高歌愛拼才會贏，為活動畫下圓滿的句點！

首先登場的是由福州同鄉會理事黃謙推薦的黃春福老師帶領「迷情愛團隊」薩克斯風演奏，團員多為熱愛音樂的退休人士，長期投入公益演出，以溫潤樂聲為活動揭開序幕；接著由新住民華韻舞蹈團帶來印度舞、鬥笠舞與藏族舞蹈表演，以簡單而生動的舞姿展現多元文化，活躍現場氣氛；晚會壓軸則由雙人日本舞登場，舞者以簡潔流暢的步伐和默契配合，呈現日本舞蹈含蓄典雅的風格，為整場活動畫下完美句點。

透過會員大會、獎學金頒發與文化交流活動，台北福州十邑同鄉會不僅延續深厚鄉誼，也以實際行動支持教育發展，展現多元共融的社會價值，為歲末年終增添濃厚的人情溫度！（照片、影音陳鋒拍攝）