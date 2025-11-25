台北租屋驚魂！她遭惡房東偷窺辱罵「不檢點」 住4天噴8萬急逃出：現在還在出租

一名網友痛訴自己遭房東瘋狂監視，最終住了4天就解約。示意圖／Freepik

「你幾點出門、幾點回家我都知道」！一名女網友痛訴，花了高額房租入住台北小巨蛋附近套房，豈料竟遭房東「精準」偷窺，不僅帶男友回家遭辱罵「不檢點」，受不了想解約，還被各種理由扣押金，住4天花8萬元代價，更讓她「到現在還會做惡夢」，該套房目前仍在租房網站出租。

一名網友在Dcard以「台北瘋子房東租屋族請小心」為題發文，分享不到4天的租房驚魂記，不僅花費8萬元，還被監視、威脅，甚至寄恐嚇信，讓她留下巨大陰影，至今仍會做惡夢。

原PO表示，當時在租房網站上看到台北小巨蛋附近一間套房正在出租，實際到現場看房覺得不錯，決定簽約入住，並在10月8日入住。她表示，入住前幾天，房東開始頻繁傳訊息，不停要求她把屋內東西搬到管理室，接著拍照回傳確認，短短3天內重複了5次。

房東「精準」偷窺！帶男友回家還被辱罵：不檢點

入住第4天晚上，房東瘋狂打電話，要求隔天中午進行面談，豈料一見面便是一陣飆罵，不停指責自己帶男友回房間「不檢點」，更拿出「精準紀錄」，包含男友在哪天幾點來、幾點走，全部都列的清清楚楚，才讓她驚覺自己已經被完全監視。

原PO表示，事後房東還稱丈夫在美國也很生氣，「準備回來處理」，並逼自己簽下一張聲明，保證男友與朋友不得再踏入租屋處一步，自己從那天之後便心生恐懼，決定立刻搬走，往後3週都住在飯店，和房東表達想解約，卻被拖到11月，期間偶爾回去租屋處拿東西，還被立刻傳訊息「妳是不是今天幾點幾分有回來」，讓她感到滿滿壓力。

解約上演法律戰！房東當場惱羞、狂扣押金

隨後解約當天，房東要求「單獨來」，自己卻帶著號稱「念法律的弟弟」，原PO只好臨時帶著一名律師朋友助陣，當場上演一場法律戰。原PO表示，朋友一條一條詢問對方哪裡違約，房東惱羞成怒不停飆罵，一下說窗簾發霉要扣3000，自己上前擦拭乾淨，對方接著又說擦壞要再扣3000，整個過程折騰將近1個多小時才結束。

房東寄恐嚇信到老家！威脅「要處理這件事」

故事還沒完結，原PO表示，解約結束隔天一早，老家就收到房東寄的掛號信，內容不斷恐嚇自己「沒家教、不檢點」，還稱自己丈夫從美國回來，就要處理這件事，「那一刻我真的崩潰，手都在抖」。

她也說，自己最後只住了短短4天，如今回想仍讓她全身發冷，而該間套房還在租房網站上繼續出租。原PO感嘆表示，簽訂租屋合約時一定要留下完整對話紀錄，若遇到異常也要立即蒐證報警，「別讓下一個受害者再經歷我這種恐懼」。



