台北租服公會第9年！助攻社宅有成 理事長林政緯下一步：推動青銀安居

台北租服公會邁入第9年，除助攻社宅、培訓合格從業人員外，也不忘做公益，下一步則將協助市府推動社宅青銀安居。（圖／記者陳韋帆攝影）

台北市租賃住宅服務商業同業公會(以下簡稱台北租服公會)今（23）日舉辦年終記者會，現任理事長林政緯指出，公會會員近3年政府政策及公會推廣努力下，會員數量、合格租服人員、社宅承作戶數等，都已明顯擴大，而公會除持續協助政策落實居住正義外，也將持續舉辦路跑、講座、捐血等公益活動，為社會盡一份心力。

根據台北租服公會資料，公會成立於107年，「公會成員數量」今（115）年已達332家、較2年前增幅38%；「公會租賃管理人員訓練班」初訓及複訊合格人員亦已連3年超過7百人；而今年「包租代管社宅」得標廠商亦成長至10家、承作戶數已逼近4千戶。

林政緯表示，包租代管法於107年6月27日正式施行，開啟了台灣租屋市場的法規化與專業化，而公會也於同年成立，在歷任公會前輩努力下，才有了如今的成績。

他進一步指出，中央推動社宅包租代管，而市府亦推動了包租代管各項優惠，如「房屋稅、地價稅、綜所稅」三種稅負優惠，以及「修繕費、公證費、居家安全保險」三費補助，催生了房東們交給包租代管契機，當然，也有賴同業也不斷努力開發，讓房東們知道加入包租代管的優點，大家共同打拚下才有了如今成績。

林政緯說，近年公會發展有成後，除持續落實居住正義外，也舉辦公益路跑、公益講座、捐款、捐血等各種活動回饋社會，如今年參與了「台北市不動產仲介幸福家園公益路跑」、「公益台北愛心平台」兩活動，故先後獲得台北市不動產經紀同業商業公會及台北市長蔣萬安感謝狀。

展望未來，他指出，公會除持續推動合格租賃服務證照，而政策上除持續拓展社宅包租代管外，台北市府因應台灣高齡化，已啟動透過「友善屋源」標章推動的「青銀安居」政策，擁有標章的房源，代表擁有5個歡迎關鍵字，包括「歡迎長者、歡迎學生、歡迎青年、歡迎設籍、歡迎租補」，公會也將全力協助推動其政策，讓租屋不再是一場資訊黑箱的摸索，而是從第一眼就能辨識屋源是否適合自己的智慧選擇。

