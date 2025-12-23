台北穩定優先！縮短雙城論壇行程 蔣萬安28日當天來回

[FTNN新聞網]台北上海雙城論壇將於12月27、28日在上海登場，台北市政府今（23）日宣布，市長蔣萬安已決定縮短出訪行程，僅出席28日上午的主論壇，並於當天往返上海與台北，以坐鎮市府、穩定民心。

北市府今日宣布，蔣市長已決定縮短出訪行程，僅出席28日上午的主論壇，並於當天往返上海與台北，（圖／市府提供）

台北市府表示，蔣萬安市長是在今日中午召開相關會議後拍板定案，調整原本為期2天的出訪安排。市府說明，考量12月19日發生無差別攻擊事件，市府目前仍處於高強度維安應變狀態，蔣市長認為此刻「首要之務仍是守護市民安全與城市秩序」。

市府表示，為因應12月19日發生的無差別攻擊事件，蔣萬安市長第一時間要求全市、全面提升維安層級，並已連續4天親自主持「1219事件緊急維安應變小組會議」，持續掌握案件調查進度，同時督導公共場所與重大活動的維安強化措施，並關注傷者慰問與民心安撫等後續工作。

市府進一步指出，為盡可能坐鎮臺北安定民心，同時兼顧已持續15年的雙城論壇交流，因而縮短個人出訪行程，改為僅出席28日上午的主論壇，並於當日返回台北。

台北市政府也說明，本次雙城論壇市府主團行程維持原定安排，仍將由副市長林奕華率團，於12月27日先行出發赴上海參與相關活動。

