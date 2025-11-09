台北第一座沉浸式娛樂文化場域 新想打造「西門地下市」預計年底開幕

〔記者張慧雯／台北報導〕「一直想蓋一座地下城市」!新想(DayDreamer)執行長周上閔宣布「西門地下市」年底開幕，這也是臺北第一座沉浸式娛樂文化場域，新想以IP(智慧財產權)授權為主要業務，記憶體大廠威剛(3260)是新想第一大股東、持股約三成，目前資本額約6000萬元，年底將增資達1億元，周上閔說，去年營收3億元，目前正同步規劃朝IPO(公開發行)方向前進。新想(DayDreamer)創立於2016年，成功將IP授權商品整合至餐飲、展覽、演唱會及內容發行等多元事業體，建構完整的IP商業生態系，去年在泰國、日本、香港、新加坡及菲律賓等地啟動跨國佈局，致力於成為推動亞洲IP產業進化的關鍵驅動者。周上閔表示，新想與北捷討論已久，希望將捷運西門町地下街全面進化，正式啟動「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」 (下稱西門地下市 )計畫，預計年底強勢登場，目標是集結動漫、二次元、K-POP 及潮流風格品牌，打造臺北第一座沉浸式娛樂文化場域，目前招商已達八成；他希望創造一個「高度靈活、可持續更新」的IP娛樂空間，將過去單純的交通過道，活化為潮流文化匯集的據點。周上閔指出，期待將「西門地下市」 視為長期發展與可複製的核心展示案例，未來還可將此模式進一步複製到泰國、新加坡、日本、香港等海外市場，更希望能將「西門地下市」視為「臺灣原創」實現IP多角化經營的旗艦範本，為城市品牌的國際能見度打響名號。

