即時中心／顏一軒報導

超過50年歷史的台北市第一果菜批發市場正在改建，明（2026）年將完成第一期，會有逾900攤的攤商進駐；行政院長卓榮泰、秘書長張惇涵、農業部長陳駿季與民進黨立委吳沛憶等人今（28）日共同赴果菜市場視察，卓揆與陳部長在訪視時拍板，支持第一果菜批發市場冷鏈及拍賣系統建置經費13.69億元，盼能提升大台北地區蔬果供應品質及安全性。





吳沛憶表示，大家都引頸期盼嶄新的果菜市場。她接獲台北市蔬菜商業同業公會（蔬菜公會）攤商反應，市場改建工程一期明年將完工，但冷鏈設備與拍賣系統尚未到位，因此她隨即於今（2025）年10月邀請農業部農糧署副署長陳啟榮、北農公司、台北市市場處與蔬菜公會及召開會議，協調由農業部、北市府及北農公司共同分攤經費。

快新聞／台北第一果菜市場改建！吳沛憶積極促成 卓揆拍板13.69億優化冷鏈

吳沛憶、卓榮泰等人今日實地視察台北市第一果菜批發市場。（圖／吳沛憶國會辦公室提供）

她接續說明，自己持續向行政院及農業部爭取冷鏈及拍賣系統補助，感謝卓院長今日親赴市場，向攤商們送上好消息、新年禮物；中央、地方、北農公司將共同分攤第一果菜批發市場冷鏈設備及拍賣系統經費13.69億元，守護農民用心栽種的農產品，也讓攤商經營更穩定、民眾能買到新鮮的好食材。

吳沛憶強調，第一果菜批發市場是大台北地區最重要的農產品集散中心，改建工程一期將完工，設備也要跟上，市場營運才不會出問題；後續她和民進黨台北市議員劉耀仁、洪婉臻也會共同要求加快冷鏈設備發包進度，確保明年攤商進駐時一切就緒、讓消費者能夠買到新鮮有品質的蔬果。

最後，吳沛憶說，第一果菜批發市場供應給大台北及周邊縣市700萬人口，是北台灣的「糧食心臟」；她將持續共同推動第一果菜批發市場升級、穩定供應、永續發展；此外，台北市副市長李四川、北農公司董事長楊鎮浯也共同出席今天的視察行程。





