台北第3所「附中」誕生！大理高中合併北市大獲准 115學年正式招生

大理高中與北市大合併案，教育局已通過並發函兩校，115學年將完成合併。（台北市教育局提供）

台北市大理高中確定與台北市立大學合併，大理高中將成為北市大附中。媒體報導，合併案上週已獲教育局通過，並發函兩校於115學年正式合併，未來大理高中將維持完全中學規模，招收8班272人，另設體育班；至於大學招生，也會鼓勵各系申請特殊選才，提升附中進入北市大就讀機會。

根據《聯合新聞網》報導，教育局上週已正式通過並發函台北市立大學和大理高中，同意兩校於115學年度合併，大理高中將成為北市大附中，也是北市第3所附中（另外2所是師大附中和政大附中）。

大理高中校長朱政翊接受媒體訪問表示，大理高中過去就是社區型高中，未來併校後將善用附中的角色，強化與大學端連結，預計會有17至20個系所於高中部開課。至於升學的部分，朱政翊也說，會在既有體制內做到類直升模式，讓附中學生已有較好條件申請北市大。

據了解，大理高中將在115學年改隸為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，媒體報導，兩校證實已在上週收到函文，未來北市大附中招生將維持完全中學規模預計招收8班272人，另有1班體育班32人；大學招生的部分，北市大將在教育部規定的5%上限範圍內，鼓勵各系申請特殊選才，提升附中進入北市大就讀機會。

台北市教育局則指出，兩校合併相關作業已展開，目前大理高中已盤點全校4類校務章程與委員會更名，原有的學校圖章、印信及電子公文系統也將配合校名更改同步調整，預計將於7月底完成。

