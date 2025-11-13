台北米其林餐廳爆食安問題! "多人吐瀉送急診" 衛生局稽查

生活中心／綜合報導

台北市米其林指南推薦餐廳，傳出疑似食物中毒事件，有民眾陸續反映用餐後，上吐下瀉、發燒，已經有五人送醫，北市衛生局派員稽查，發現冷藏冰箱不乾淨、食材沒覆蓋等5項缺失，下令限期改善，餐廳業者表示會主動送驗產品，調查供應商，也會全額退費，並理賠醫療費用與請假損失。

熱騰騰的番茄海鮮燉飯、披薩、滿滿的義式料理香氣撲鼻，台北市這間獲選米其林指南推薦的義式餐酒館，人氣居高不下，但卻有民眾吃完，開始上吐下瀉。

聲源：當事顧客（變音）：「吃完後的禮拜一一早，跟朋友就開始，發高燒跟腹瀉，吃什麼拉什麼，腹瀉當天就有打電話給店家，但店家處理方式，也是蠻被動的。」

顧客與兩位朋友，11月9號到店內用餐，點了章魚前菜、松露披薩、羊排、羊肉醬義大利麵、提拉米蘇等料理，吃完回家後卻開始發高燒、全身無力，點開google評論，發現也有不少人，有相似情形。

台北米其林餐廳爆食安問題！ 「多人吐瀉送急診」 衛生局緊急稽查

有民眾到知名餐廳用餐後上吐下瀉。（圖／民視新聞）當事餐廳業者Augustin說：「現在目前做的幫助，就是我們先做退費以外，還有做產品的保險，醫療的部分，甚至工作影響的部分，賠償是沒有問題的，我們也有主動去縮小範圍，去盡量分析到，看是哪一些產品，可能會有質疑的，主動送檢去做化驗。」

業者出來回應，已經主動將產品送檢，等待報告出爐，目前通報約有5至6組客人，累積5人就醫，鎖定他們的共同餐點，高度懷疑是提拉米蘇出問題，也聯繫雞蛋供應商，確認來源。

當事餐廳業者主動送驗產品，並整理環境。（圖／民視新聞）當事餐廳業者Augustin說：「提拉米蘇的原因，是因為它是生食等級，我們也從頭回去看雞蛋供應商，是否有在做定期的檢驗，目前來說（雞蛋供應商）有澄清說，他們的農場是跟苗栗的那個，是毫無相關的。」

北市衛生局也到場視察，發現冷藏冰箱門邊不乾淨，食材也有沒覆蓋等缺失，要求限期改善，檢驗結果最快兩週出爐。開業14年，首次發生疑似食安疑慮，得趕緊找哪個環節出問題。





