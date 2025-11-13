台北米其林餐廳爆「多人上吐下瀉」 衛生局查出多缺失
台北市 / 綜合報導
台北市知名米其林指南餐廳，傳出疑似食物中毒事件，日前多位民眾用餐後，陸續出現上吐下瀉、發燒等不適症狀。對此，業者回應，會盤查食物原物料及生產線是否有疏失。而北市衛生局則表示，接獲陳情和醫院通報後，已前往稽查並查有多項缺失，要求限期改善，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。
麵團放入果乾攪拌均勻，經過多道工法放進烤箱烘焙，正統義大利水果麵包，熱騰騰出爐，這家多次入選米其林指南的，北市知名義式餐廳，吸引許多饕客上門，沒想到現在卻爆出，疑似食物中毒事件。
有網友在社群分享，11月9日中午和兩名朋友，一起用餐慶生，點了多道料理，沒想到隔天就出現，高燒腸胃絞痛和拉肚子等症狀，甚至跟公司請假休息2天。
當事人王小姐說：「一開始打電話詢問的時候，店家說沒有人遇到這樣子的狀況，有點誇張，畢竟是米其林餐廳，然後出現食安問題，這樣好像不太妥當。」
GOOGLE評論上，可以看到許多出現不適症狀的顧客，幾乎都有點，章魚前菜，鴨肉義大利麵，松露披薩及提拉米蘇等招牌菜，但有民眾發現這些評論，疑似都被店家刪除。
義式餐廳創辦人小班說：「店家是沒有辦法去做刪除的這個動作，這個所有的評論都是公正公開的，我們會先盤查說食物的部分，到底哪邊哪一個環節出問題，不管是原物料商我們也跟他們做溝通，我們也檢視說我們的生產線，到底有沒有出現哪些漏洞。」
對此北市衛生局回應，現場查獲冰箱門邊不潔，冰箱內食材未覆蓋，未提供員工體檢報告，以及病媒消毒紀錄等多項缺失，已責令業者在11月19日前改正，並且採集食品檢體手部檢體，以及沙拉.提拉米蘇夾子檢體送驗，結果約1至2週出爐。
北市衛生局食藥科長林冠蓁說：「如符合食品中毒病因物質，及原因食品判明標準，判屬食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條，處6萬元到2億元罰鍰。」米其林餐廳，出現疑似食物中毒事件，可得好好找出原因，給消費者們一個交。
更多華視新聞報導
知名法式餐廳10人疑食物中毒 台中食安處啟動調查
《2025台灣米其林指南》台南再度槓龜！8餐廳首摘星、4餐廳掉星
《2025台灣米其林指南》完整名單出爐！ 「頤宮」8連霸三星餐廳、3餐廳晉二星
其他人也在看
胡釋安認了提供粿粿住處 「透過范姜彥豐得知真相」完全不知婚外情
粿粿、王子邱勝翊婚外情被范姜彥豐抖出，引發大眾譁然。風波延燒半個月，13日又傳出，粿粿與范姜彥豐分居期間，是由胡瓜兒子胡釋安安排住處，因而遭揣測是否早已知道不倫戀。對此，胡釋安稍早發出聲明：「在透過范姜得知真相後，我已向他說明清楚我的立場及感受，也清楚表達我之前確實是不知情的。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 57 分鐘前
賭輸颱風假！ 台大生承諾兌現「但縮水」：真的沒錢了
「鳳凰」颱風昨（12日）晚間解除海陸警報，台北雖有風雨但整體影響不大，基本與颱風假絕緣，就有網友為此荷包大失血！日前一名自稱台大大氣系學生的網友發出「祭品文」，預測台北至少會放2天颱風假，還放話少1天就請雞排加珍奶，儘管預測失準還被大氣系學生會切割，原PO則重申一定兌現承諾，但也尷尬坦承「沒錢了」珍奶只能提供100杯，令網友忍不住笑稱「大氣系果然夠大氣」、「了不起負債」。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前
宜蘭超狂渡假行館！防水閘門神助攻擋住大水 牆外「一片汪洋」空拍曝
受到鳳凰颱風外圍環流影響，大雨侵台多處地區傳出災情，而宜蘭包括蘇澳及南方澳，成為水患重災區，許多民宅直接泡在水裡，冬山鄉等低窪地區也嚴重積淹，但讓人意外的是，冬山鄉茄苳路的「泉月樓行館」竟啟動防水閘門，成功擋住淹水，占地約3000坪的行館完全躲過大水，空拍畫面也曝光，讓人相當震撼。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 4 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 23 小時前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
聽「股利新招」健保可收480億 石崇良眼都亮了：晚上好睡了！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部長石崇良日前拋出要改革健保「補充保費」收取公式，大刀砍向存股族、定存族以及房東們，引發480萬人反彈，政策緊急喊卡，但面臨明年健保財務缺口將高達千億元，仍吐心聲「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（13）日質詢時建議，只需拿掉現行補充保費1000萬的課徵上限，得罪有錢人，就有480億入袋，追問石崇良敢不敢？石崇良...匯流新聞網 ・ 4 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
民進黨2026北市最強棒是她？王世堅點評「足以抗衡蔣萬安」：勝率有50%
2026年九合一選舉腳步逐漸逼近，各縣市選戰逐漸拉開序幕，民進黨陸續拍板各縣市長的提名，不過向來被認為綠營苦戰區的台北市，目前只有「壯闊台灣」創辦人吳怡農遞交參選意願書，其餘人選有社民黨議員苗博雅、立委王世堅等人的呼聲都很高。對此，已經再三表達沒意願參選的王世堅則點名民進黨的一位戰將，直言「她足以抗衡蔣萬安」，且勝率有50%。壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前赴......風傳媒 ・ 6 小時前
賣肉羹養大3兒女，妻失智卻沒人願幫忙！他心冷捐上億家產：我不懂情緒勒索，只盼與孩子相聚
阿雄夫妻倆大半輩子在台中市場賣肉羹，養大3個小孩，並支持他們成家。小孩都去台北上班，不願接手作小吃，夫妻持續忙碌。阿雄64歲時，太太失智了，阿雄不想打擾孩子，自己陪伴照料。當太太失智進入中期，經常走失，阿雄只得關閉店面，全力照顧。直到太太失智末期，阿雄實在無力應付，才連絡外地的兒女希望他們回來幫忙。幸福熟齡 ・ 3 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
坤達確定復工！ 重返《綜藝玩很大》製作單位回應了
Energy坤達日前因為閃兵役重挫形象，告假《綜藝玩很大》，製作單位後續找到柯有倫、小刀代班。不過事件尚未過去一個月，近日就有消息指出，坤達已經要回歸節目，對此三立電視也做出回應，確定坤達即將復工。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
提早領便當／獨家！出遊打卡私事多 賴慧如頻告假8點檔遭賜死
現年29歲的女星賴慧如，6年前就開始演出8點檔母親角色，但私底下的她正值享受人生的黃金期，不久前她在8點檔《好運來》提前領便當，對外說是有唱片錄製安排，據悉其實和請太多假有關。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿願扛800萬賠償金救王子 范姜彥豐氣炸協議破局
藝人粿粿與范姜彥豐的婚變風波持續延燒，據媒體報導，范姜彥豐、粿粿與王子三方私下協商破局的最大原因，是粿粿打算幫經濟狀況不佳的王子扛下800萬元賠償金，此舉讓范姜彥豐得知後相當憤怒。中天新聞網 ・ 1 天前
簡廷芮、王品澔「情人節互動片」被挖！范姜彥豐：有點東西…
娛樂中心／周希雯報導男星范姜彥豐踢爆妻子粿粿（江瑋琳）偷吃好友王子（邱勝翊），連帶好姐妹簡廷芮也捲入風暴，不僅被質疑幫忙掩護粿粿婚外情，已婚的她還被爆曖昧同在「美國行」的王品澔，甚至傳出老公也知情。雖然簡廷芮和老公昨（11日）雙雙發聲闢謠，更互相甜蜜喊話證明感情沒問題，不過范姜隨即暗酸「說謊姊妹組」，還被挖出曾在簡廷芮、王品澔情人節合唱影片中，意有所指留言6字，如今看來似乎不簡單。民視 ・ 20 小時前
好市多橄欖油「一次大降價300元」 會員驚：發生什麼事
一名網友近日分享，逛好市多時，發現一罐橄欖油近期出現大幅降價，從原本800多元一口氣降至539元，貼文曝光後，引發消費者熱烈討論。中天新聞網 ・ 6 小時前
王子爆為了粿粿斷崖式分手 席惟倫變「隱形苦主」經紀人回應了
范姜彥豐日前控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引發喧然大波。近日又爆出案外案，王子今年三月才剛被目擊，與緋聞對象席惟倫同遊日本，四月就與粿粿一行人展開美國旅遊，回台以後，立刻就與席惟倫分手，讓席惟倫形同隱形受害者。對此，席惟倫經紀人也做出回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 22 小時前