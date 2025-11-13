台北米其林餐廳爆「多人上吐下瀉」 衛生局查出多缺失

台北市 / 綜合報導

台北市知名米其林指南餐廳，傳出疑似食物中毒事件，日前多位民眾用餐後，陸續出現上吐下瀉、發燒等不適症狀。對此，業者回應，會盤查食物原物料及生產線是否有疏失。而北市衛生局則表示，接獲陳情和醫院通報後，已前往稽查並查有多項缺失，要求限期改善，目前醫院通報5人就醫，尚未達累計6位停業標準。

麵團放入果乾攪拌均勻，經過多道工法放進烤箱烘焙，正統義大利水果麵包，熱騰騰出爐，這家多次入選米其林指南的，北市知名義式餐廳，吸引許多饕客上門，沒想到現在卻爆出，疑似食物中毒事件。

有網友在社群分享，11月9日中午和兩名朋友，一起用餐慶生，點了多道料理，沒想到隔天就出現，高燒腸胃絞痛和拉肚子等症狀，甚至跟公司請假休息2天。

當事人王小姐說：「一開始打電話詢問的時候，店家說沒有人遇到這樣子的狀況，有點誇張，畢竟是米其林餐廳，然後出現食安問題，這樣好像不太妥當。」

GOOGLE評論上，可以看到許多出現不適症狀的顧客，幾乎都有點，章魚前菜，鴨肉義大利麵，松露披薩及提拉米蘇等招牌菜，但有民眾發現這些評論，疑似都被店家刪除。

義式餐廳創辦人小班說：「店家是沒有辦法去做刪除的這個動作，這個所有的評論都是公正公開的，我們會先盤查說食物的部分，到底哪邊哪一個環節出問題，不管是原物料商我們也跟他們做溝通，我們也檢視說我們的生產線，到底有沒有出現哪些漏洞。」

對此北市衛生局回應，現場查獲冰箱門邊不潔，冰箱內食材未覆蓋，未提供員工體檢報告，以及病媒消毒紀錄等多項缺失，已責令業者在11月19日前改正，並且採集食品檢體手部檢體，以及沙拉.提拉米蘇夾子檢體送驗，結果約1至2週出爐。

北市衛生局食藥科長林冠蓁說：「如符合食品中毒病因物質，及原因食品判明標準，判屬食品中毒，將依違反食安法第15條及第44條，處6萬元到2億元罰鍰。」米其林餐廳，出現疑似食物中毒事件，可得好好找出原因，給消費者們一個交。

