台北米奇四竄！民眾搭北捷「車廂驚見老鼠逛街」 網友：太噁了

有民眾1月23日在北捷「松山新店線」車廂裡發現老鼠蹤跡。Threads kyeh318提供



台北市大安區1月發生一例漢他病毒死亡案例，不少民眾也抱怨近日在東區、超商等地方看到肥鼠現身，更有網友在今（2/5）分享在北捷車廂看到一隻老鼠，許多人擔憂公共衛生已淪陷。

漢他病毒與鼠患議題是近日熱議話題，有民眾4日指出，目睹北市某超商的食物層架上，竟有老鼠大搖大擺吃東西，直呼快吐；另有一名網友今日凌晨Threads上PO出2張照片，裡面有一隻老鼠在車門與座位夾縫中，還大膽走到座位旁，十分驚人。

網友表示，照片是1月23日晚間9點的北捷「松山新店線」拍攝，大約是在南京復興到松江南京間。

廣告 廣告

貼文曝光後，不少網友崩潰留言，「太噁了！！」、「越來越多人在捷運上吃東西了，看過好幾次」、「曾經是全世界地鐵類的跑進老鼠不是很危險嗎」、「不只老鼠，連蟑螂也超級多，北車站電扶梯竟然有蟑螂爬到乘客衣服上，真的有夠噁」、「驕傲的台北捷運，已經變成這樣了，悲哀」、「台北到處都老鼠能看嗎，蔣萬安」。

更多太報報導

陳宗彥聚餐後腦溢血 醫示警「尾牙恐怖情境」：越吃越暈快送醫

只有他們能住！北車地底「膠囊旅館」曝光 網：考慮上架訂房網嗎

感冒乾吞發泡錠險丟命！老人「氣管狂發泡腫脹」 送醫意識已不清