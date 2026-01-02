台北粉絲稍等！孫燕姿宣布3月13、15日唱進啟德主場館 睽違12年香港登台

記者林政平報導／孫燕姿巡演《就在日落以後》去年在高雄舉辦後，許多粉絲都引頸期盼她會唱到台北大巨蛋，不過似乎得再等等，她2日宣布將在3月13、15日於香港全新地標「啟德主場館」開唱，是她巡演的2026年開春首場。事實上去年2025年12月，她就宣布要唱進香港、吉隆坡、台北，看來台北的場次應該會落在5、6月。

《就在日落以後》巡演，2025年4月從新加坡室內體育館起跑，6月征服北京鳥巢、8月登上高雄巨蛋，2025年就完成18場演出，吸引50萬名粉絲朝聖。孫燕姿細膩而真誠的現場演繹，以一首又一首的金曲牽動歌迷的感動，歌迷盛讚「情感豐沛、誠意十足的神級現場」，被譽為近年最具穿透力的華語演唱會，不僅承載著青春記憶，更傳遞撫慰人心的力量。

這次《就在日落以後》由寬魚國際主辦，並選定2024年才落成啟用的香港全新地標「啟德主場館」。距離孫燕姿上一次於香港舉辦個唱，已是2014年的《克卜勒世界巡迴演唱會》，當時在紅磡香港體育館3場門票19分鐘全數完售，口碑至今仍被歌迷津津樂道。

孫燕姿相隔12年再次站上香港舞台，歌迷萬分期待，尤其敲碗已久的點歌環節，激烈競爭，為了爭取被點名比拚創意，有人舉牌，有人告白，還有人把人生故事全都搬了上來，孫燕姿和歌迷之間趣味互動氛圍，讓演唱會變成是場相識25年的老友聚會。

