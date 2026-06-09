台北紅樓爆炸案！綁架犯身分曝光竟是金馬影帝
Netflix超現實心理驚悚影集《沉默的審判》由《周處除三害》黃精甫擔任編劇與導演，集結阮經天、王淨、賈靜雯、張孝全、陳以文、葉全真、宋芸樺、薛仕淩、謝欣穎、曾珮瑜、劉子銓、傅孟柏、李銘忠、謝瓊煖、袁富華、林敬倫、蔡昌憲、周采詩、張翰、鄭志偉、湯志偉等演員共同演出，以一起震驚社會的「紅樓爆炸綁架案」為開端，揭開一場橫跨二十年前的一起犯罪真相，隨著每個人複雜的心理逐步揭開，人性也面臨抉擇與審判的最終考驗。
《沉默的審判》阮經天化身紅衣綁架犯引爆「紅樓爆炸案」。（圖／Netflix）
《沉默的審判》融合犯罪心理學、多重人格、集體意識與道德思辨，故事描述2004年的台北，一宗爆炸綁架案如黑夜裡的流星，瞬間劃破三個毫無關聯的家庭！這根無情的平行線，貫穿二十年的時光，將三個家族、兩代人深埋的恩怨情仇一一翻開。仇恨如潛伏於樹木根部的竭根菌，靜默而肆虐地從一顆心蔓延至另一顆，直到每個人都無路可逃。命運，隨著一場無聲的審判降臨，拋出殘酷的提問：「人類到底要付出多少代價，才能活得正常？」
對於《沉默的審判》的創作契機，編導黃精甫分享自己的心路歷程以及為何會選擇讓作品成為影集的原因：「2010年我拍了電影《復仇者之死》。那是一次對『善、惡』最赤裸的拷問，也在我心中埋下了『善惡三部曲』的種子。十三年後，《周處除三害》作為第二部曲問世，而我沒想到，僅隔兩年，自己便完成了最終章《沉默的審判》。該影集承載著整個系列最厚重、最深層的核心命題。電影的篇幅已不足以容納它所描繪的世界與人性複雜度，唯有透過影集形式，才能真正完整呈現這個故事。」
阮經天飾演的「林三」被認為是「紅樓爆炸綁架案」的主兇，身穿紅衣的林三將一名男子囚禁於綁有定時炸彈的玻璃箱中，並要求警方找來五位同樣出生於2月29日、且名字皆為「陳默」的女子，透過一連串關於「人格」的深度對話，尋找解除炸彈的關鍵「鑰匙」。對於林三這個角色的塑造，阮經天說道：「沒有人不複雜，所以我們並不特別。林三遇到的每一件事都有其原因，就和我們每個人一樣。當遇到狀況時，我們選擇，然後承受，然後再選擇，再次承受，這些選擇日復一日的出現在生活的某一天，所以我不需要特別去理解林三和替他找合理性，我要做的是將林三的鞋穿上，跟著他走過一遍，做出我當下的選擇。」
王淨劇中不僅一人分飾兩角，更挑戰多重人格角色，飾演「趙小莉」和其女兒「陳默」，是兩個個性截然不同的角色。趙小莉性格溫順內向，在16歲那年經歷嚴重創傷後，體內逐漸誕生出另一個自我保護、亦帶來救贖的「姊姊」人格；女兒陳默則是一位聰明冷靜、思路敏銳的台大心理系碩士生。也因為需要區分不同角色之間的個性差異，王淨特別為角色進行聲音與心理訓練。她分享：「一開始得知自己要挑戰多重人格的角色時就在想該如何在除了整形的前提之下，讓觀眾覺得角色有差異呢？我後來想到了，其實人在講話的口氣、聲音同時也可以代表著自己的個性。後來去找了林微弋老師上課，學習不同的共鳴發聲位子，替我的角色們找到屬於他們的語調，這件事情在後續的肢體表演，以及情感的表達上，都幫助我非常多。」
阮經天也說：「《沉默的審判》的拍攝期其實是在我心情最複雜的時候拍的，無論身體亦是心靈都在一個重組的階段。在一年以後，我期待著用另一個角度好好思考這個故事。」王淨也表示期待：「《沉默的審判》我覺得是一個非常『瘋魔』的作品。觀眾可以在這個作品裡面看到演員、導演最『瘋』的那一面。非常期待大家可以和我們一起進入這個人格的世界，能夠和我們一起探討人性的黑暗面，以及思考：為了你所想保護的一切，你可以付出多少？」
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