台北綠營初選登記熱 康家瑋強調在地即戰力

登記現場氣氛熱烈，金鐘獎歌王楊烈特別現身力挺，為 5 位參選人加油打氣。楊烈表示，過去曾替林延鳳、顏若芳站台，兩人當選後也以實際問政成績回應支持，這次同樣看好康家瑋、劉品妡與郭凡三位新人，直言「楊烈推薦，品質保證」，期盼「台北好政連線」全數挺進初選、順利出線。

5 位參選人上午完成登記後，在支持者組成的應援隊伍陪同下喊出口號，並由現任議員帶領新人登上皮卡車，象徵世代交棒、學姊帶學弟妹「開季出發」。





參選中正萬華選區的康家瑋強調，自己並非空降參選，而是中正萬華在地出身，擁有體育專業背景與海外工作經驗，回台後在立法院擔任幕僚長達 10 年、深耕地方超過 2000 天，結合地方與中央歷練，自信能成為即刻上手、為市民發聲的議會戰力。



