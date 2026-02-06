台北綠營初選登記 新人郭凡宣示乾淨選舉

（圖：郭凡提供）

民進黨2026台北市議員初選登記進入第三天，台北市議員顏若芳、林延鳳與市議員參選人康家瑋、劉品妡、郭凡今（6）日前往台北市黨部，正式領表完成初選登記。郭凡登記時也宣示，他會堅持新政治、承諾乾淨選舉，不會有擾民的宣傳車。





此外，金鐘獎歌王楊烈到場聲援，也成為現場焦點。他肯定兩位現任議員過去的問政表現，並公開力挺 3 位新人，期盼整個連線能順利通過初選，在未來持續為市政把關。





從選戰布局來看，「台北好政連線」主打世代接力與團隊作戰，現任議員帶領新人亮相，刻意營造傳承意味，也被視為湧言會在台北市選區提前整隊、避免內耗的重要訊號。現場由支持者應援、搭乘皮卡車亮相的安排，更凸顯年輕化與行動派的選戰風格。

松信選區新人郭凡表示，自己在松山信義區成長，曾赴澳洲留學，也具備完整幕僚歷練，希望以即戰力投入議會。他同時宣示選舉過程將避免傳統擾民手法，強調乾淨選舉與公共空間友善，盼吸引更多年輕世代關注政治。