「台北總是有人沒睡覺」 鄭麗君憶9個月非傳統談判終走到回家時刻

行政院副院長鄭麗君昨天（19日）在歷經與美國展開長達9個月的關稅談判，終於「回到國門」，行政院也在今天（20日）召開關稅談判說明會。（張哲偉攝）





台美關稅談判歷經9個月終於拍板定案，對等關稅確定降至15%且不疊加，半導體相關的232條款關稅也爭取到最優惠待遇。行政院今（20日）召開記者會說明談判成果，負責統籌談判的副院長鄭麗君形容，這場談判不是一場傳統經貿談判，是一段「整個政府無時差」的漫長歷程，不論在台北或華府，團隊都緊密合作、隨時待命，只為讓每一次磋商有所進展。她感性表示，昨天回到國門時，深刻感受到這趟長達9個月談判終於走到「回家的時刻」。

廣告 廣告

真正承擔壓力的是產業界朋友

鄭麗君表示，過去這幾個月，她不敢輕易談論自己在談判工作中承受了多少困難或辛勞。正如秘書長所言，面對關稅帶來的衝擊，真正承擔壓力與風險的是產業界的朋友，「所以我們不敢輕言辛苦，不敢有一絲懈怠、要全力以赴」。

鄭麗君回顧指出，在川普上任後，行政院即率先提出相關支持方案因應變局；隨後美方宣布對等關稅政策，總統也隨即拍板成立談判小組，並同步啟動國安基金。她表示，這一連串政策與措施，都希望穩住變局，讓談判團隊可以展開跟美國的磋商。

白天工作、夜間視訊不斷

鄭麗君說明，雖然她與政委楊珍妮率領各部會代表組成談判小組，但整體談判其實是「整個政府一起上場」。過去9個月，除了多次赴美進行實體會議，日常更是白天工作、夜間視訊不間斷；即便人在華府，台北的總統、副總統與行政院長等高層也都無時差隨時待命，「只要我在現場有問題，可以隨時打回來」，鄭麗文表示，甚至在和華府談判前，只要有問題提出，「發現台北總是有人沒有睡覺，可以隨時回覆討論、思考策略」。

鄭麗君表示，歷經9個月的談判，昨天回到國門時，讓她深刻感受到這趟漫長旅程終於走到「回家的時刻」。她也形容，整個過程中「整個政府無時差的，不論在台北還是華府，緊密合作，就是為了做好每一次準備，讓每次磋商都能有所進展。」

達4項重要共識 未來數週內完成簽署

針對談判成果，鄭麗君指出，這次與美方在美國商務部召開總結會議，雙方達成4項重要共識，其中台灣已明確取得2項最優惠待遇。首先，對等關稅確定為15%且不再疊加，這是美國主要貿易逆差國中所給予的最惠條件，與歐盟、日本、南韓水準一致。其次，針對232條款調查下的半導體及其衍生產品關稅，雖然尚未正式定案，但美方已承諾，無論最終稅率如何，台灣都將享有最優惠待遇，成為全球首個優先取得免稅配額及配額外最優惠稅率15%的國家，若未來稅率低於15%，則將適用更低標準。

此外，鄭麗君指出，台灣已在美國商務部完成台美投資合作備忘錄（MOU）的簽署，並同步向美國貿易代表署確認，未來數週內將接續完成台美對等貿易協議的相關程序。她表示，待這兩項協議正式簽署到位後，整體談判將可順利走完「最後一哩路」。在此次總結會議中，台方也再次向美國表達期盼，希望美方能加速推動台美避免雙重課稅協定的完成，以進一步降低雙邊企業在投資與營運上所面臨的稅務負擔。（責任編輯：卓琦）

更多上報報導

直播／台美關稅敲定15％ 卓榮泰、鄭麗君正式說明

鄭麗君回顧台美關稅談判逾十個月 喊話「還剩最後一哩路」

鄭麗君談關稅獲讚！網翻7年前「摑巴掌事件」心疼 動手女星晚年慘況曝光