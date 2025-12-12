台北美術獎 謝榕蔚「軌道」獲首獎（1） (圖)

其他人也在看
2026台北車展3大啦啦隊魅力登場 熱力狂歡從跨年一路嗨到週末
Written by: Bear睽違兩年、全台最受期待，全台最大車界盛會即將強勢回歸！「2026 台北新車暨新能源車大展」將於 114 年 12 月 31 日至 115 年 1 月 4 日在台北世貿隆重舉行。本次展覽由台北市汽車代理商業同業公會主辦，並以「智慧．永續．移動出行」為核心主題，集結HONDA、LEXUS、MAZDA、MITSUBISHI、NISSAN、SUZUKI、TOYOTA、FUSO、HYUNDAI、TESLA、HARLEY-DAVIDSON、 BMW、PORSCHE、ALFA ROMEO、CITROËN、 PEUGEOT、ROYAL ENFIELD、MINI、CMC以及LUXGEN等知名汽機車品牌，本屆車展將以豪華旗艦到年度最新車款完整登場，集結領先科技與前沿設計，全面展現車壇年度鉅獻的權威高度，並以2026年式新車款的前瞻視野，宣示未來移動的技術方向與產業指標，充分體現當代汽車工業的多元魅力與創新進化能量。CarStuff 人車事 ・ 1 天前 ・ 發起對話
康康突爆「吳宗憲澳門演唱會取消改回台開唱」 吳宗憲本人無奈回應
吳宗憲原訂要在12月27日於澳門舉辦「綜藝不朽 吳宗憲‧臭男人演唱會」演唱會，卻因為香港大埔宏福苑的五級大火緊急取消，11日康康出席胡瓜《鑽石舞台之夜》的記者會時，意外暴雷吳宗憲將在月底於台北開唱。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 3
大手筆！彰基「歌喉戰」女護理師林琬絨抱走10萬元
大手筆！彰化基督教醫院第2屆「護理好聲音」歌唱大賽昨天（11日）晚間熱烈開唱，經過激烈的「歌喉戰」，彰基兒童加護病房女護理師林琬絨以充滿情感與生命力的歌聲，勇奪冠軍獎10萬元。總院長陳穆寬還當場加碼，為遺珠之憾的參賽者，每位獎金5000元，總獎金突破30萬元，獲獎護理人員驚喜「比上綜藝節目還刺激」。自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發起對話
金唱片登大巨蛋 許光漢蔡依林當嘉賓
迎接40周年到來，韓國指標音樂獎項《第40屆金唱片頒獎典禮 The 40th Golden Disc Awards》將於明年1月10日首度移師台北大巨蛋舉行，除了已經公布的18組演出藝人、3位頒獎嘉賓之外，10日更加碼宣布亞洲男神許光漢以及天后蔡依林將擔任頒獎嘉賓。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
《阿凡達3》最新片段曝光！「最惡反派」雙人聯手 潘朵拉星球將被摧毀
再等一週！二十世紀影業年度最受矚目壓軸史詩鉅獻《阿凡達：火與燼》，將於12月17日（三）IMAX 3D、杜比影院3D、4DX和ScreenX等全版本，震撼全台大銀幕！世界巡迴口碑爆棚大成功，最新片段搶先看，反派密謀令人牙癢癢，金球獎提名麥莉主題曲，MV全新大公開。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
徐若瑄開場、Apink壓軸演出 桃市府公布跨年演唱會陣容
桃園市114年跨年活動首度移師樂天桃園棒球場盛大登場，11日下午於市府綜合會議廳舉行「2026桃園ON AIR跨年記者會」，桃園市長張善政與會表示，跨年活動由唐綺陽、KID林柏昇、Dora謝雨芝三人聯手主持，並邀請天后徐若瑄開場、韓國重量級人氣女團Apink壓軸演出，誠摯邀請民眾踴躍參與，一同迎接充滿活力的2026年。張善政市長在市府觀旅局長陳靜芳、新聞處長羅楚東、捷運工程局主秘楊曜華、桃園觀光發展基金會副執行長陳信守、桃園區副區長邱創正陪同中出席記者會，聯利媒體股份有限公司總經理劉文硯、璟都建設股份有限公司總經理高林鋒、中華航空公司公共關係室協理郭睦芳等均到場參加。張善政指出，從去（113）年的跨年晚會到今年的台灣燈會，各式大型活動愈受市民歡迎。今年跨年活動移師樂天桃園棒球場舉辦，12月31日當天將依現場人流分時段開放民眾免費進場。因預期人潮踴躍，市府同步於對面「亞洲矽谷 IOT戶外廣場」規劃戶外Live觀賞區，架設大型螢幕同步轉播棒球場內畫面，讓更多市民都能感受演唱會熱力。張善政說，今年卡司陣容堅強，「現場一定會炒得熱熱的，一點都不覺得寒冷」，邀請大家一同到跨年現場為2026揭開活台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
穿越1977！《那張照片裡的我們》導演真實還原場景 揭開「街頭運動」序幕
電影《那張照片裡的我們》以1977年中壢事件為背景，透過振永、李沐、宋柏緯三位演員詮釋的跨國三角戀，帶領觀眾回到台灣民主運動的關鍵時間點。導演湯昇榮認為1977年是台灣社會變動的關鍵年份，不僅發生中壢事件、金韻獎，還有許多經典電影誕生。製作團隊在服裝、道具、建築等細節上力求還原年代風貌，演員們更為了角色下足苦工，如宋柏緯花了數月時間練習客語。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
拳后變球迷！ 陳念琴想看林安可、古林對決｜#鏡新聞
國光體育獎章頒獎典禮，12月11日在台北舉行，運動部長李洋親自出席頒獎，兩位高人氣拳擊女將陳念琴、黃筱雯也現身領獎，黃筱雯透露「上台前有跟李洋部長說要來跳一段舞，沒想到他很害羞說不敢」，此外，陳念琴還談到喜愛的棒球球星，表示林安可跟柯敬賢是他的偶像。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Yahoo 12/10 新片快報！妻夫木聰、細田守必看！金馬最佳導演作品超推薦
本週上映新片介紹： 👉《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》 啟發自哈姆雷特，夏日大作戰細田守執導的奇幻動畫，以傳統2D手繪輔以CG技術建立史詩場景！ 中世紀的劍士公主，踏上為父報仇的旅程，誤入異世界，反而看見一個沒有被仇恨吞噬的未來！ 👉《玩命中繼站》 捍衛任務團隊打造，赴湯蹈火動作名導大衛麥肯錫驚悚力作，紮實硬派劇本，爛番茄爆米花超高分！ 一位頂尖的解決者是專門擔任吹哨者和黑心企業的中間人，但一位客戶的訊息卻讓他陷入危險！ 👉《旅與日子》 2025盧卡諾影展金豹獎，改編自漫畫家柘植義春海邊敘景&哄亞拉洞的弁先生兩篇短篇漫畫！ 一名編劇在創作上陷入了瓶頸，在冬日裡踏上一段旅程，住進一間破爛的民宿遇見懶散的老闆！ 👉《甕靈》 越南票房冠軍恐怖大作！啟發自越南民間傳說「守護靈」，傳說「紅衣老婦」現身大銀幕！ 男子娶了一對連體嬰姊妹，關進甕裡殺死，再透過邪法轉化成怨靈，為他守護世代財富！ 👉《眾生相》 《濁水漂流》導演李駿碩新作，入選柏林影展.金馬最佳影片等5項入圍，最終拿下最佳導演！ 無名青年在傾頹的城市漫遊，在一場場與不同階級、身分的陌生男人的性愛中探索。 👉《寶島》 改編直木賞獲獎小說，大友啟史執導，穿越複雜的沖繩認同議題，描繪大時代下的權力抗爭與愛恨情仇！ 美軍佔領初期，沖繩青年組成戰利品獵人。一場搶案後，傳奇首領失蹤.多年後，昔日兄弟持續追尋真相。Yahoo奇摩電影戲劇（預告片） ・ 1 天前 ・ 發起對話
56歲高欣欣補辦婚宴 李國超落淚「留一個位置給屠穎」
56歲高欣欣與61歲李國超於2020年結婚，時隔五年於12日晚間補辦婚宴，席開38桌，花費約百萬元。兩人已愛情長跑超過20年，被問到今晚洞房花燭夜會怎麼度過，沒想到李國超脫口：「洞房？我已經很久沒有行房了。」讓現場頓時爆出一陣驚呼聲，不過他隨即補話：「我開玩笑啊，今晚這裡會有VIP房間。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 9
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
網友吵翻...行李箱「託運貼紙」要撕嗎？ 桃園機場給答案
出國旅行時，行李箱上的託運貼紙是否應該撕掉成為熱議話題。近日有民眾在社群媒體發文認為「貼紙不撕會送錯、遺失」只是都市傳說，引發網友正反辯論。桃園機場對此給出明確解答，表示舊條碼若未撕除或貼紙過多，確實會影響機器判讀，可能導致行李輸送到錯誤航班。此外，行李保護套鬆脫、綁帶過長等也會影響行李運送順暢，提醒旅客出國時多加注意。TVBS新聞網 ・ 5 小時前 ・ 57
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 76
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 9
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
工程師「年薪300萬下班只能吃超商！」房價高、機能卻像荒野求生…搶買「3大重劃區」網喊超後悔
央行第七波信用管制效應在下半年全面顯現，房市氣氛從2025年初的「惜售」轉為年底的「焦慮」，在PTT房版或是Mobile01論壇上最熱門關鍵字，不再是台積電或是增值，反而是機能落差、通勤地獄等字眼。事實上，下半年進入預售案交屋潮，在銀行貸款水位緊縮、甚至貸不到款的壓力下，還要面對當初搶買的重劃區依舊荒涼的現實，爆發一波強烈「交屋後悔潮」。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 414
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 22
Lulu搶先曝婚紗風格！ 陳漢典突然脫口「一家三口」
Lulu（黃路梓茵）與陳漢典將於明年（2026）一月舉辦婚禮，小倆口12日現身宣布，婚禮喜餅將選用喜憨兒與畫家幾米合作的「完美小孩」，落實公益。婚禮進度目前約五、六成，正在確認賓客名單，尚未寄出邀請，陳漢典笑稱桌數從40桌到80桌都有可能，「如果到時人氣低落，就拍台上就好！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 3
60歲唐綺陽減重28公斤 大讚「銀耳」是瘦身好朋友
知名星座專家唐綺陽剛滿60歲，但如今的她減重28公斤、身形窈窕，讓人幾乎 猜不出她真實年齡。唐綺陽透露自己從去年5月開始執行減肥計畫，平均一個月減少2至3公斤。她之前曾開心分享成功穿上20年前購買的BURBERRY風衣的照片，連錄影時工作人員都大讚她從側面看已經快變成紙片人。唐綺陽表示：「瘦了，可以把20年前的Burberry外套再拿出來穿，現在穿男友襯衫真的是男友襯衫，不只是大隻而已了。」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 51