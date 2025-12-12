台北美術獎 謝榕蔚「軌道」獲首獎（1） (圖)

本週上映新片介紹： 👉《Scarlet 永無止境的史嘉蕾》 啟發自哈姆雷特，夏日大作戰細田守執導的奇幻動畫，以傳統2D手繪輔以CG技術建立史詩場景！ 中世紀的劍士公主，踏上為父報仇的旅程，誤入異世界，反而看見一個沒有被仇恨吞噬的未來！ 👉《玩命中繼站》 捍衛任務團隊打造，赴湯蹈火動作名導大衛麥肯錫驚悚力作，紮實硬派劇本，爛番茄爆米花超高分！ 一位頂尖的解決者是專門擔任吹哨者和黑心企業的中間人，但一位客戶的訊息卻讓他陷入危險！ 👉《旅與日子》 2025盧卡諾影展金豹獎，改編自漫畫家柘植義春海邊敘景&哄亞拉洞的弁先生兩篇短篇漫畫！ 一名編劇在創作上陷入了瓶頸，在冬日裡踏上一段旅程，住進一間破爛的民宿遇見懶散的老闆！ 👉《甕靈》 越南票房冠軍恐怖大作！啟發自越南民間傳說「守護靈」，傳說「紅衣老婦」現身大銀幕！ 男子娶了一對連體嬰姊妹，關進甕裡殺死，再透過邪法轉化成怨靈，為他守護世代財富！ 👉《眾生相》 《濁水漂流》導演李駿碩新作，入選柏林影展.金馬最佳影片等5項入圍，最終拿下最佳導演！ 無名青年在傾頹的城市漫遊，在一場場與不同階級、身分的陌生男人的性愛中探索。 👉《寶島》 改編直木賞獲獎小說，大友啟史執導，穿越複雜的沖繩認同議題，描繪大時代下的權力抗爭與愛恨情仇！ 美軍佔領初期，沖繩青年組成戰利品獵人。一場搶案後，傳奇首領失蹤.多年後，昔日兄弟持續追尋真相。

