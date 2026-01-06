台北美食｜4家從小吃到大的永康街美食清單 可麗餅到港式茶餐廳 一次收服老饕味蕾
東門在地人的最愛！這條永康街可以說是從早餐吃到宵夜都不重複。這次小編就帶大家走一趟「永康街美食一日散步路線」，從早上蔥香撲鼻的天津蔥抓餅開場，接著在香港鑫華茶餐廳品嚐最道地的港味公仔麵，下午再來份錐子日式可麗餅、搖滾牛冰淇淋收尾，從早到晚都被幸福的香氣包圍。無論是想放慢腳步的週末早晨，還是想找一條吃不停又好拍的散步行程，這篇東門永康街美食路線都能一次滿足。
台北美食｜香港鑫華茶餐廳
港味滿分的永康街經典老店
在東門永康街這條充滿香氣與人情味的街上，「香港鑫華茶餐廳」是許多在地人共同的味覺記憶。還沒踏進店內，就能聽見鍋鏟敲打的聲音和油香撲鼻的氣味飄出，那股濃濃的港味氛圍，總讓人有種回到九〇年代香港街頭的錯覺。店內環境簡單俐落，從公仔麵、腸粉、菠蘿飽到凍檸茶，選項多到讓人猶豫不決。第一次來的話，強烈推薦點一份「餐肉蛋炒公仔麵」──鐵鍋現炒的麵條帶著迷人鍋氣，鹹香的午餐肉配上半熟蛋，一口下去就是幸福的組合，那層焦香麵香讓人食慾全開，即使吃過無數次仍然不膩。
另一道「XO醬煎腸粉」更是店裡的隱藏版人氣菜，外層微脆、內裡軟Q的腸粉，吸附著帶辣香的 XO 醬，咬下去同時能感受到酥、滑、辣三種層次交疊，再搭上一小碟自製辣椒油，整體風味瞬間提升，香氣在口中久久不散。除了主食，這裡的飲品也充滿驚喜。凍奶茶茶味濃郁，奶香柔順不膩口，是許多老顧客的固定搭配，若想換換口味，也可試試港式鴛鴦，冰涼中帶點微苦尾韻，與重口味主餐意外合拍。
「香港鑫華茶餐廳」最迷人的地方，不只是味道到位，而是那份真實不做作的氣氛，從早午餐時段到下午茶時刻，永遠坐滿熟客與外地旅人，大家邊聊天邊吃飯，整個空間被溫度和煙火氣包圍。如果你也想在永康街體驗一場正宗的港式風味，不妨留點時間坐下來，點一碗熱騰騰的公仔麵或一份酥香腸粉，那份鹹香、油氣與熱度交織出的日常，就是屬於「香港鑫華茶餐廳」的魅力所在。
店家資訊
地址：臺北市大安區愛國東路101號1樓
電話： 02-23912022
營業時間： 11:00–14:30, 17:00–20:30
台北美食｜錐子日式可麗餅
永康街超人氣甜點，從餅皮到奶油都充滿幸福感
在永康街巷弄裡藏著一股甜味的香氣，那是「錐子日式可麗餅」的味道。這家小店外觀低調，卻常常在午後時分排滿人潮。只要走近攤位，就能聞到餅皮在鐵板上煎烤的香氣，伴隨著鮮奶油與水果的甜味，是那種會讓人不自覺放慢腳步、停下來觀望的香氣。最推薦的口味是「蜂蜜檸檬鮮奶油」──輕盈的餅皮包著綿密奶油與檸檬果肉，甜中帶酸，口感清爽不膩，每一口都像咬下夏日的陽光，淡淡的蜂蜜香與檸檬香融合在一起，讓人一吃就上癮。許多人會選擇在餅上加一球香草冰淇淋，冰涼與熱香的對比更添層次。除了經典甜味，錐子也不時推出季節限定款，像是草莓、青提系列，每一次都能帶來不同驚喜，店家還貼心設有「打卡送冰淇淋」活動，拿到的冰淇淋放在餅上，不只好吃更是拍照焦點，成為永康街最熱門的甜點打卡點之一。
這裡沒有華麗的裝潢，只有職人專注煎餅的身影與一股療癒的甜香，坐在攤位前的小木椅上，看著陽光灑在金黃餅皮上，手中那份可麗餅不只是甜點，更像是一份溫柔的日常儀式。「錐子日式可麗餅」不只是永康街的甜點代表，也是一個讓人暫時逃離城市節奏的角落，當你咬下第一口、被香氣包圍的瞬間，就會明白為什麼這家店能成為在地人心中「吃了會笑」的幸福甜味。
店家資訊
地址：臺北市大安區麗水街16巷8號
電話：02-33433950
營業時間：13:30–17:00, 18:00–20:30(營業時間異動請參考官方IG或FB)
台北美食｜天津蔥抓餅
東門市場的老味道，在地人從學生時代吃到現在的香氣記憶
每天早晨走進東門市場，最熱鬧的一角，永遠是「天津蔥抓餅」。這攤小吃沒有醒目的招牌，也沒有華麗裝潢，卻靠著一張金黃酥香的蔥抓餅，撐起在地人從小到大的早餐回憶。攤位上總是忙碌又有節奏，老闆熟練地將麵糰在鐵板上拍開、拉薄、轉圈，接著刷上醬料、灑滿蔥花，當餅皮在油香中膨起、發出「滋滋」聲時，空氣裡的香氣就足以讓人停下腳步。這裡最受歡迎的口味是「九層塔蛋」，蔥香與塔香交織，外脆內軟，一口咬下滿是層次。
東門在地人都說，這份蔥抓餅是他們「從國中吃到現在」的味道，早晨上學前、下課後、或是假日散步時，總會想來一份熱騰騰的餅當小點，外層微焦、內裡柔軟，塗上特製辣醬後更香，那股熱氣中混著麵香與九層塔香的味道，簡單卻特別療癒，價格依舊親民，一張餅只要銅板價，卻能吃到滿滿飽足感。「天津蔥抓餅」不只是永康街的在地美食，更是一種生活節奏，它沒有複雜調味，也不追求噱頭，只用最單純的麵香征服味蕾，當餅皮在手中微燙、香氣撲鼻的瞬間，你會明白，為什麼這家小攤能成為台北人心中永不退燒的早餐經典。
店家資訊
地址：臺北市大安區永康街6巷1號
電話：02-23213768
營業時間：08:00–22:00
台北美食｜搖滾牛冰淇淋專賣店
2025全台500大甜點之一
在永康街的甜點地圖中，「搖滾牛冰淇淋專賣店」絕對是不可或缺的一站。這家以創意與職人精神著稱的冰品店，從開幕以來就話題不斷，不僅曾入選「2025全台500大甜點」，還曾在國宴餐桌上亮相，堪稱台北最有個性的冰淇淋品牌之一。走進店裡，首先映入眼簾的是整齊排開的冰櫃，每一格都裝滿不同顏色、不同風味的冰淇淋，老闆堅持每日手作，不使用人工香料，每一匙都吃得到天然食材的香氣與細膩口感，店員會親切地介紹今日口味，幾乎每次來都能遇見新驚喜。
最受歡迎的是「雙球冰淇淋組合」，可以自由搭配當天口味，許多人推薦茶香系列──像是高山烏龍或紅玉紅茶口味，茶味濃郁、甜度剛好，餘韻回甘；而水果類口味則酸甜清爽，特別適合午後散步後的小確幸時光，店內還不時播放著輕快音樂，牆上掛著樂團海報與手繪插畫，充滿搖滾精神的氛圍讓整體體驗更加有趣，點上一份冰淇淋、坐在窗邊，看著永康街人來人往的午後，時間彷彿都變慢了。「搖滾牛冰淇淋」不只是甜點，更是一場關於創意與手作的表演，每一口冰淇淋都像樂曲裡的節奏，有層次、有情緒、有故事。這份甜味的魅力，也讓它成為許多旅人與在地人都願意一再回訪的永康街收尾名單。
店家資訊
地址：臺北市大安區永康街51號
電話：02-23582330
營業時間： 12:30–21:30(週一公休)
台北美食一日遊行程表
台北永康街在地人推薦美食！
