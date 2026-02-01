台北翁染漢他病毒不治 醫揭1症狀出現：八、九成死亡

國內近期出現漢他病毒死亡個案，死者為台北市大安區一名70多歲男性。胸腔科醫師蘇一峰指出，一般感冒、發燒症狀，跟漢他病毒難以區別，如果有接觸老鼠要主動告知醫師，讓醫師做評估，若感染重症可能出現大白肺肺炎，危及性命。

蘇一峰拍攝影片表示，經查感染漢他病毒死亡的老翁，家裡有老鼠出沒蹤跡，漢他病毒存在於老鼠的糞便中，如果打掃有老鼠糞便的房間，沒有戴口罩可能會將病毒吸入肺中，因而產生感染。

蘇一峰指出，感染漢他病毒有3至5天潛伏期，一開始症狀跟感冒差不多，可能喉嚨痛、流鼻水、發燒，後續比較重症狀況是發高燒、全身痠痛、血小板低下，出現敗血症，也可能併發大白肺，「漢他病毒患者會死亡，其實八、九成都跟大白肺有關」，死亡的老翁感染後也是嚴重肺部浸潤，進加護病房搶救不治。

廣告 廣告

蘇一峰認為，台灣可能不只有一例漢他病毒，大部分患者有呼吸道感染症狀，第一時間不會想到漢他病毒，加上檢驗的人太少，說不定過去很多案例並沒有送檢，直接當作感冒、不明發燒或不明肺炎進行治療。

漢他病毒診斷上較為麻煩，首先要確認有無接觸老鼠屎，抽血檢查血小板指數，也可能有嚴重的肺炎，不過治療漢他病毒並沒有特效藥，跟治療大白肺肺炎是大同小異，要特別注意65歲以上老人、慢性病患、糖尿病患、心肺肝腎疾病免疫差的人都是高風險族群。

更多中時新聞網報導

張鈞甯同框導演男友罕放閃

星宇A350藝術機 下半年啟航

經典賽》海盜放行 陳柏毓報到中華隊