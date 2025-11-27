【商家指南推廣專題】

圖片由歐陽秋眉／香港寶石鑑定所-台北提供

在台灣的珠寶收藏市場中，翡翠被視為兼具文化深度與收藏價值的珍貴寶石，但許多民眾購入翡翠時，往往因資訊不透明、品質標準混亂而感到不安，此時專業翡翠鑑定十分重要。台北翡翠鑑定估價課程品牌歐陽秋眉／香港寶石鑑定所，具備扎實學術背景、國際認證體系，也開設翡翠鑑定估價課程，成為讓消費者安心的機構。

【創辦人歐陽秋眉 定義翡翠標準】

香港寶石鑑定所的故事，始於創辦人歐陽秋眉教授的傳奇人生。她出生於印尼勿里洞島的華僑家庭，自小在礦業環境中生活，對礦物與寶石情有獨鍾。1951年，她毅然前往中國求學，並於1959年自北京地質學院礦產探勘系畢業後留任任教。

其後，歐陽秋眉教授前往香港大學任教，陸續取得美國GIA、英國FGA等國際認可專業資格，更在美國權威期刊發表關於「地生鈉鉻輝石」的研究，成為全球首位發現此翡翠成分的礦物學家，重新定義翡翠結構，並制定了全球沿用至今的A／B／C／B+C貨處理標準與「4C2T1V」評級原則。正因看到珠寶市場中的造假亂象，她於1983年成立香港寶石鑑定所，希望以科學方法、國際標準，帶來透明可信的翡翠鑑定制度。

【國際認證品牌引進台灣】

原本從事珠寶買賣的李悅弘（Jason）老師，在接觸翡翠後便萌生深入學習的想法，並拜歐陽秋眉教授為師。多年研習後，他看見台灣翡翠市場同樣需要專業且可信的國際認證平台，因此於2016年與歐陽教授、嚴軍老師多次研議，最終在台灣成立台北國際認可鑑定推薦品牌，作為全球唯一的海外分部，承襲香港總部完整的翡翠教育及鑑定系統，肩負將國際標準推廣至台灣的重要角色。

【推廣鑑定、教育為核心 健全市場】

成立近十年的「香港寶石鑑定所-台北」秉持「誠與信」理念，運用高科技儀器、標準化流程及專業操守，為台灣珠寶市場提供國際級鑑定服務。在知識推廣上，品牌希望傳遞正確觀念給消費者，例如：翡翠在種地上的豆種、糯種、冰種、玻璃種分級與人工處理的標準，以及國際認可的品質評估方式等，市場中常缺乏系統化的相關資訊，故促使品牌致力於知識推廣。

除了國際認可的鑑定證書，「香港寶石鑑定所-台北」也提供翡翠鑑定估價課程、專業諮詢服務，品牌認為當翡翠成為文化收藏的一部分，專業鑑定與教育便是健全市場基礎的未來，他們也將持續以教育推廣與專業鑑定為核心，守護台灣珠寶市場的健康發展，並讓更多人真正理解翡翠的美與價值。若您正尋找台北翡翠鑑定估價課程機構，「香港寶石鑑定所-台北」是值得您信賴的選擇。

店家品牌名：歐陽秋眉／香港寶石鑑定所-台北

聯絡電話：02-27718677

地址：台北市大安區忠孝東路四段148號5樓之9（509-1室）

營業時間：週一至週五10:00-18:00，週六日公休

官網：https://rink.cc/i77au

FB：https://rink.cc/pj0z0

以上訊息由歐陽秋眉／香港寶石鑑定所-台北提供