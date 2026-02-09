台北老公寓「打6折」仍跌得很慘？專家曝殘酷現實

財經中心／倪譽瑋報導

部分的台北老公寓，可能面臨重建問題難以翻轉。（示意圖／資料照）

從幾個月前的房價統計數據上來看，台北老公寓成交均價只有48.1萬，是大樓的6折，然而2025年9月台北市各類住宅價格指數，大樓漲1.2％，公寓卻跌7.05％。馨傳不動產智庫執行長何世昌發文分析，大樓的設施相對吸引人，老公寓要做到得靠重建「殘酷的是，很多人等了一輩子，都等不到那一次」；他也強調，公寓平均下跌，但各區漲跌不一，好位置仍有人搶。

台北房市統計 公寓房價較大樓便宜卻下跌

台北市地政局房價統計最新資訊只到2025年9月，何世昌以現有數據說明，2025年9月台北各類住宅價格指數，以大樓月漲1.2％較多；然而全市房價卻是下跌2.51％左右，關鍵是公寓下修7.05％，何世昌對此評價「慘烈」。

何世昌進一步說明公寓的數據，從房價統計數據上來看，老公寓便宜、實坪大的優點顯得蒼白無力，即便成交均價只有48.1萬，比大樓每坪便宜33.58萬元，只有大樓的6折價，但實際來看「大樓更香」。

何世昌對比大樓與公寓 後者涉「重建難題」

何世昌認為，最受歡迎、價格最穩的仍是大樓而非公寓，點名以下大樓吸引人的點：年輕人平時上班沒法收包裹，住大樓省事、銀髮族出入要爬樓梯太吃力，住大樓方便、小資女住公寓擔心個人安全，住大樓放心。

對比老公寓，何世昌直言「最後的希望，就在於重建了。」只要押中一次，一口就吃成胖子，但有些老公寓涉及政策、住戶共識等問題「殘酷的是，很多人等了一輩子，都等不到那一次（重建）。」不過他也強調，房價統計是看整體，公寓在不同區段各有漲跌「好地點還是人人搶」。

