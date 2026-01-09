即時中心／林韋慈報導

台北相機街老字號商店「佑昌相機」於2024年爆出捲款上千萬元跑路風波，多名消費者預購熱門相機並支付全額款項，卻遲遲未收到貨品，受害者隨後組成自救會對外求助。事隔一年多，今（9）日有網友在網路上貼出「通緝書」，指出「佑昌相機詐騙案」終於發布通緝，但也感嘆嫌犯早已潛逃海外一年多，至今仍下落不明。

「佑昌相機」位於台北車站附近，為經營超過20年的老字號相機行，由黃姓父子檔共同經營。2024年間，陸續有消費者指控，店家以預購名義收取高額訂金，卻未依約交貨，受害金額累計高達上千萬元，受害人數眾多。事發初期，黃姓老闆曾出面表示會負責處理，卻隨後與兒子一同潛逃海外，前往中國，至今人間蒸發。

廣告 廣告

檢方統計，全台受害者粗估超過200人，案件已由檢方統一偵辦。當時正值理光GR系列、富士X系列等熱門相機供不應求，「佑昌相機」以明顯低於市價的價格開放預購，並透過社群平台大量投放廣告吸引消費者下單，但要求一次付清全額款項。由於店家經營多年、具實體門市，不少消費者因此卸下心防，最終卻慘遭詐騙。

除吸金詐騙案外，檢警另查出案外案。台北市老牌相機行「佑昌攝影器材行」黃姓老闆之子黃思翰，涉嫌非法利用客戶留下的個人資料，提供給友人進行分期貸款及購買高價3C商品，再轉手牟利。台北地檢署也依違反《個人資料保護法》等罪嫌，起訴黃思翰及趙姓男子等5人。

通緝書指出，黃思翰涉嫌於2024年2月至9月底期間吸金約新台幣1293萬7800元，並於同年9月30日與父親黃朝桉一同潛逃中國。雖然兩人曾於10月10日購買返台機票，卻未取消也未實際搭機返國，且當年9月份店面租金亦未繳納，相關情況顯示兩人已刻意隱匿行蹤。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／台北老字號「佑昌相機」老闆捲款千萬潛逃中國一年餘 通緝書曝光！

更多民視新聞報導

陳昭姿成民眾黨特例！不受2年條款約束 黃國昌認了：可當到2028

館長稱「斬賴清德X頭」下場慘了！今依恐嚇罪起訴 囂張再喊「29字」遭網轟

藍營花縣提名採「全民調」卻排除何啟聖 他抗議怒嗆「花蓮不是傅家的禁臠」

