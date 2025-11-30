台北耶誕愛無限點燈啟動 蔣萬安邀市民共享年末溫暖氛圍

▲2025臺北耶誕愛無限點燈儀式。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】臺北市長蔣萬安今（29）日晚間出席「2025臺北耶誕愛無限」點燈儀式，感謝各教會團體長期支持，讓活動得以持續推動，將愛、關懷與希望帶進城市每個角落。他也邀請市民朋友在年末佳節一同共襄盛舉，感受耶誕節的喜悅與溫暖。

蔣萬安表示，「耶誕愛無限」活動邁入第六年，今年規劃六大展區，除了大安森林公園外，還包含衛禮堂、基督復臨安息日會臺北教會、聖家堂、真理堂及和平基督長老教會周邊。點燈自即日起至明（115）年1月1日，每日傍晚5時至晚間10時亮起，歡迎市民漫步其間，沉浸於濃厚的耶誕浪漫氛圍。

蔣萬安說，耶誕音樂會將於12月13日在大安森林公園露天音樂臺再度登場；「耶誕家文化嘉年華」則從一天擴大為三天，將於本月12、13、14日舉行，是適合親子同樂的節目，歡迎大朋友、小朋友一起參與。

蔣萬安也開心分享到，日前帶著二寶、三寶經過亮燈的巨型聖誕樹時，孩子們特別興奮，還在相信耶誕老人的年紀，已開始期待平安夜的驚喜。他也邀請市民朋友呼朋引伴、攜家帶眷，一同感受滿滿的耶誕溫暖祝福。