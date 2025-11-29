「台北耶誕愛無限」6大燈區點燈 蔣萬安曝二、三寶還相信聖誕老人

台北市觀傳局年末特別推出的「2025台北耶誕愛無限」，今年燈飾首度延伸至大安森林公園。（張珈瑄攝）

台北市長蔣萬安分享，「我家的二寶、三寶，到現在都相信有聖誕老人」，期待12月24日晚上聖誕老人會來。（張珈瑄攝）

北市府舉辦「2025台北耶誕愛無限」活動，除了延續在有「天堂路」美稱的新生南路打造5大燈區，今年更首度將燈飾延伸至大安森林公園。市長蔣萬安29日點亮主燈「星願樹」時分享，「我家的二寶、三寶，到現在都相信有聖誕老人」，期待12月24日晚上聖誕老人會來，他們看到巨型耶誕樹都好興奮。

北市觀傳局預告，12月13日晚間將於大安森林公園舉辦「耶誕音樂會」，邀請南方二重唱、蔡家蓁、張棋惠、林道遠及黑旋風等歌手演出。（范揚光攝）

蔣萬安表示，耶誕愛無限活動已邁入了第6年，每一次藉由這活動，把愛和關懷傳遞給許多的市民朋友，另一方面，今年特別規畫6大展區，不只是大安森林公園，還有包括從衛理堂、台北教會、聖家堂、真理堂，再到和平基督長老教會，從今天開始一直到跨完年，每天傍晚5時到10時都會亮燈。

蔣萬安說，每一年大家很期待的耶誕音樂會，今年會在12月13日再度在大安森林公園露天音樂台舉辦，而耶誕嘉年華活動，也從去年的1天擴大規模至3天，分別在12月12至14日。

蔣萬安表示，謝謝台北捷運公司這一次再次出資，帶給大家這麼漂亮的耶誕樹，今年的大型耶誕樹非常漂亮，因為在前幾天就有亮燈，家中的「二寶」「三寶」有經過，他們看到巨型耶誕樹，而且周邊有亮燈，都好興奮。

北市觀傳局介紹，耶誕主燈「星願樹」設置於大安森林公園11號出入口，以光象徵願望傳遞、花朵蝴蝶代表心願綻放，隨著旋轉光帶將願望延伸遠方，今年不僅點亮公園入口，更新增大安森林公園「聖誕奇境」燈區，以聖誕老人、麋鹿、禮物盒及燈串等元素妝點。

蔣萬安介紹，耶誕愛無限活動已邁入了第6年，今年特別規畫6大展區，不只是大安森林公園，還有包括從衛理堂、台北教會、聖家堂、真理堂，再到和平基督長老教會。（北市觀傳局提供／張珈瑄台北傳真）

觀傳局指出，除了大安森林公園「聖誕奇境」燈區，今年亦延續在有「天堂路」美稱的新生南路上，於台北衛理堂、基督復臨安息日會台北教會、天主教台北聖家堂、台北和平長老教會與台北真理堂周邊，分別布置「星語天使」、「甜心樂語」、「星舞小鹿」、「綿綿星樹」及「金緞光廊」等5個燈飾。

觀傳局預告，12月13日晚間將於大安森林公園舉辦「耶誕音樂會」，邀請南方二重唱、蔡家蓁、張棋惠、林道遠及黑旋風等歌手演出；另12月6日下午2時至5時，大安森林公園小舞台還有大安區公所辦理的「2025大安多元文化節．台北耶誕前奏曲」，將有手作體驗區跟童趣魔術秀等，12月20日也有「聖誕永康嘉年華」在永康公園登場。

