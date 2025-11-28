台北耶誕、跨年活動全面啟動！蔣萬安喊：加碼推出千萬紅包

台北市長蔣萬安今晚出席由「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會，宣告台北三大冬季活動「繽紛耶誕玩台北」、「公館聖誕季」及「台北最High新年城—2026 跨年晚會」全面啟動。他表示，這是市府首次將三個年度慶典活動聯合亮相，將為市民朋友及國內外旅客帶來前所未有的節慶體驗。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安表示，隨著天氣轉涼，台北市逐漸瀰漫濃厚的耶誕氛圍。特別感謝信義區百貨企業夥伴的共同努力，在新光三越前矗立一棵高達20公尺的銀白色巨型聖誕樹，搭配動態聖誕火車，打造全台獨有的聖誕場景。此外，今年的活動也特別結合了知名IP角色Snoopy及其夥伴，讓這些可愛的角色走進台北的城市地標，為各個角落增添童趣與歡樂。

廣告 廣告

蔣萬安指出，由自來水處舉辦多年的「公館聖誕季」也將同步結合Snoopy系列氣偶、玩偶及燈飾，邀請大小朋友一同前來感受溫馨耶誕；而備受矚目的「台北最 High 新年城—2026 跨年晚會」則規劃了堅強的表演陣容，更多精彩的「彩蛋」卡司將在12月份陸續公布。歡迎所有期待跨年活動的朋友，屆時能一起欣賞精彩表演，並在市府廣場前共同倒數，欣賞絢爛的101煙火秀。

蔣萬安還說，這一次台北市政府結合百貨以及商圈，針對普發現金推出加碼獎項包括台積電股票、1000萬元紅包、電動汽車、NBA賽事雙人來回機票，歡迎大家盡情來台北消費。每一筆消費只要滿200元，就有抽獎的機會。他也說，年度接近尾聲，祝福所有好朋友一切順心。期待大家相聚跨年晚會，在市府廣場前一起欣賞101的璀璨煙火，共同迎接2026年。

蔣萬安出席「閃亮耶誕High跨年」宣傳記者會。（圖／中天新聞）

蔣萬安接著出席遠東集團2025「世界有愛 · 希望同在」耶誕點燈儀式，他感謝所有到場的貴賓，並表示很榮幸能在這個美麗的夜晚與大家共聚一堂。每年這個點燈儀式標誌象徵著台北聖誕季正式開始，相信大家都能真切感受到溫暖氛圍與喜悅。

蔣萬安強調，今晚的耶誕點燈儀式不僅是點亮一棵樹，更是點亮人們心中的希望。美麗的耶誕樹作為和平、愛與感恩的燈塔，提醒大家珍惜與家人、摯愛共度的時光，以樂觀的態度展望即將來臨的一年。

蔣萬安出席遠東集團2025「世界有愛 · 希望同在」耶誕點燈儀式 。（圖／中天新聞）

最後，蔣萬安預祝大家聖誕快樂、新年快樂。並特別對外交使節致以感謝，謝謝外交使節們共襄盛舉、點亮台北的夜。

延伸閱讀

卓榮泰：台美關稅談判「台灣模式有別各國、優於他國」

最快2027重啟核三？卓榮泰：要在安全無虞的狀況下

被謝龍介問「若賴清德徵召2026選台北？」 卓榮泰：我會當投票的人