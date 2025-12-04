台北聖誕節慶感飯店美食地圖 義式餐點、冬季甜點、爐烤美食通通有

（圖／業者提供）

年底一到，台北街頭不只亮起燈海，餐桌上的節慶儀式感也默默升溫。今年想來點不一樣的聖誕與跨年，不妨把約會、聚餐的重心交給飯店餐廳與甜點名店，讓味蕾帶你環遊世界。無論是在寒居酒店BeGood餐廳的美義風味中感受陽光灑落的愜意午餐時光，還是在台北美福大飯店GMT義大利餐廳沉浸於主廚精心安排的義式聖誕盛宴，或前往台北士林萬麗酒店迎接香氣四溢的爐烤料理與現場音樂演出，讓2025年用幸福滋味劃下完美句點。

寒居酒店 BeGood餐廳

寒居酒店二樓BeGood餐廳，以大片落地窗設計，引入大量自然光線，打造舒適的用餐空間，搭配細緻且不定期推出新的季節限定料理。2025年12月10日至2026年2月28日，全新推出期間限定「美義風格」單點及分享餐料理，除了BeGood招牌薄餅推出全新系列品項外，特色料理首推滿滿海味的「海鮮拼盤佐雷莫拉與阿根廷青醬」、脂香馥郁的「BeGood紅屋牛排」，以及酥香薄餅「野菇狂想曲」。

近30款全新單點料理155元＋10％起，雙人或四人分享餐饗宴精選七道至十道料理2,980元＋10％起。活動期間凡點購「BeGood雙人／四人分享餐」，加碼贈送精選House Wine氣泡酒，雙人贈送兩杯、四人贈乙瓶（價值1,300元）。

寒居酒店二樓BeGood餐廳全新推出期間限定「美義風格」單點及分享餐料理。（圖／寒居酒店提供）

台北美福大飯店 GMT義大利餐廳

台北美福大飯店GMT義大利餐廳由來自佛羅倫斯的主廚Massimo Picci設計的《義饗聖誕 浪漫盛宴》套餐，嚴選Prime級肋眼芯及龍虎斑等上等食材，運用煙燻、澄清、慢燉與炭烤等繁複烹飪手法，將義大利傳統的節慶飲食文化轉化為精緻的餐桌體驗。套餐於12月24日至27日推出，每套3,580元＋10%。

台北美福大飯店GMT義大利餐廳《義饗聖誕 浪漫盛宴》套餐。（圖／台北美福大飯店提供）

多次榮獲「神戶甜點大賞」肯定的日本主廚—西川健司，以秋冬盛產的草莓及栗子為主角，以及今年火紅的開心果搭配巧克力的組合，為飯店設計一系列主題甜品，包括「聖誕開心果巧克力蛋糕」、「雪戀聖誕草莓蛋糕」、「聖誕栗香捲」等。三款限定蛋糕即日起至12月31日限量販售。

日本神戶甜點主廚西川健司設計三款期間限定蛋糕。（圖／台北美福大飯店提供）

肯德基「聖誕巨大桶」層層有驚喜 雪花炸雞、KITKAT蛋撻、草莓比司吉一次滿足

台北士林萬麗酒店

台北士林萬麗酒店推出兩大年末亮點，以手工烤製、美味暖心的「聖誕限定烤物」系列，主打680元即能細品爐烤春雞獨享餐，另外還有爐烤牛肋眼、爐烤豬肋排、爐烤鮭魚／鱸魚排等美食。甜點部分主打10吋手工國王派、紅珀黑森林蛋糕。

館內以旋轉木馬、聖誕樹的細節營造出濃厚節慶場景。酒店更安排12月24日、12月25日兩場「聖誕管樂團」演出，以最純粹的節日旋律陪伴旅客度過溫馨聖誕，讓旅客在聖誕香氣與音符中感受最經典的節慶美好。

台北士林萬麗酒店推出一系列「節慶烤物」以冬季溫暖為靈感，搭配主廚好手藝堆疊冬季風味，節慶饗宴680元起。（圖／台北士林萬麗酒店提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

