台北脫口秀喜劇表演場地推薦，表演藝術課程

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當城市的娛樂選擇變多，「現場表演」仍有一種無可取代的魅力，其中喜劇能讓人透過笑聲暫時放鬆，減輕生活與工作帶來的壓力。成立於2024年的台北脫口秀喜劇表演場地推薦品牌「飛客喜劇俱樂部」，便嘗試把舞台變成更日常、可親近的交流空間，同時透過表演藝術課程的規劃，讓對表演懷有熱情的族群，找到一條踏實的學習路徑。

飛客喜劇俱樂部創辦人原本在私立高中擔任戲劇社指導老師，長期投入表演藝術，2021年疫情期間學校課程突然中止，生活節奏被迫重整，當時他開始接觸喜劇，且因曾在國外留學，對脫口秀演出文化並不陌生，因此逐漸把喜劇視為生活的一部分，也決定將對表演的熱情轉化為場域經營，成立台北脫口秀喜劇表演場地推薦品牌，期望以穩定的演出平台推廣台灣喜劇產業。

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創辦人2020年曾參加卡米地最初10堂課的喜劇脫口秀基礎課程，並因此認識多位台灣喜劇演員，他最初也曾嘗試站上舞台，以演員身份參與演出，但在多次嘗試後發現自己並不適合長期走向台前，因此，他把熱情放在幕後策劃與場地規劃，透過不同方式參與產業推進。

「飛客喜劇俱樂部」採用英文Fakers的諧音為品牌命名，傳達舞台上看見的一切皆為「虛構」的觀點，希望觀眾能以更輕鬆的態度進場，讓「博君一笑」成為共同默契。

創辦人坦言，以現階段台灣喜劇生態，單靠喜劇賺錢並不容易，他希望平台能與社會大眾建立連結，透過演出與交流認識各行各業的人，尤其疫情結束後，人與人互動方式大幅改變，能在城市裡保留充滿笑聲的空間十分可貴，這樣的信念也使品牌建立台北脫口秀喜劇表演場地推薦口碑。

然而，經營的壓力依舊存在，創辦人指出，台灣喜劇產業仍在啟蒙階段，演員與觀眾群都尚未成熟，從19年前第一家喜劇俱樂部成立開始，走到現在並不輕鬆。「飛客喜劇俱樂部」表示，最大的難題並非把演員找齊、也不是安排節目，而是「賣票」，甚至會有活動出現演員數量比觀眾還多的狀況，時間久了，有些演員發現回報有限選擇離開。對此，創辦人選擇用更務實的態度理解產業，等待整體環境變得更好。

品牌也注意到近幾年產業開始提升，包含知名喜劇演員博恩展開世界巡迴演出、成立新公司薩泰爾娛樂帶動市場討論度，以及台灣漫才喜劇圈近年不斷舉辦活動、努力培養觀眾群等現象，讓更多人開始把喜劇視為可被認真欣賞的表演類型。

目前，「飛客喜劇俱樂部」致力推廣台灣喜劇產業、安排表演藝術課程與知識學習，未來，品牌希望能持續穩定營運，並與外國喜劇演員合作，發展國際市場。在賣票壓力、觀眾養成與演員流動的現實裡，他們仍試著用穩定的場地運作，於城市中創造舞台，把人們凝聚在一起，若你喜歡欣賞喜劇表演，或對表演藝術課程有興趣，那麼「飛客喜劇俱樂部」就是你不可錯過的台北脫口秀喜劇表演場地推薦品牌。

更多台北脫口秀喜劇表演場地推薦資訊請洽以下連結

店家品牌名：飛客喜劇俱樂部

聯絡電話：0905156779

地址：台北市文山區南京東路三段109巷16號B1

營業時間：週一至週日11:00-23:00

FB：https://rink.cc/xhnkw

IG：https://rink.cc/vji75

LINE：https://rink.cc/it0t1

以上訊息由飛客喜劇俱樂部提供