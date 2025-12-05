台北自來水園區史努比大集結，公館節慶氛圍爆棚！

最近想找台北景點走走、拍照、喘口氣嗎？那你一定要來台北自來水園區。今年的公館聖誕季直接把史努比搬來啦！整個園區變身超萌聖誕主題小鎮，真的萌到連大人都尖叫，手機記憶體一定不夠用那種。

自來水園區

活動期間：11/29(六)~12/31(三)

營業時間：每週二至週日09:00-20:00(最後售票至19:30) #週一休園

票價：全票50元、優待票25元 #6歲以下/65歲以上免費

地址：台北市中正區思源街1號(近永福橋旁)

門票50元

台北自來水園區聖誕季：史努比陪你過聖誕超療癒。今年的自來水園區聖誕造景真的下重本，從入口開始就能看到各種史努比造景，史努比戴著聖誕帽招手，聖誕樹＋小屋造景超應景，整個氛圍比以往更夢幻，根本就是台北最療癒的聖誕打卡景點。

水池邊也可以看見史努比的蹤影

聖誕紅拱門也很好拍

糊塗塌客好可愛

蛋糕史努比

超大隻史努比

歐式古蹟處處都可以看到史努比的蹤跡，記得來跟它拍拍照

台北水源地唧筒室的抽水機展示

921震撼水管都折歪了

其他造景也好拍

自來水園區一直都是 台北親子景點推薦的常勝軍，空間大、好走、小朋友放電完全沒極限！

