台北臭豆腐名店惡臭爆表！附近住戶焦慮拔光頭髮 環保局重罰58萬

花蓮知名的玉里橋頭臭豆腐於去年12月21日在台北市中山區開業，店址位於捷運劍南路站附近。開業以來，該店散發的濃烈氣味引發當地居民強烈不滿，環保局接獲多起陳情案件。

一名住戶在社群平台Threads發文控訴，自店家開業以來每天生活在惡臭環境中，即使家中已安裝氣密窗並使用空氣清淨機，仍無法阻絕臭味入侵。該住戶表示，長期處於此環境導致身心極度焦慮，出現拔髮症狀，頭頂已有明顯禿髮區塊，必須尋求身心科醫師協助。

根據居民反映，該店臭味影響範圍極廣，不僅在對面的捷運劍南路站內可聞到異味，連距離較遠的典華飯店一帶都受到影響。樓上住戶透露，家中完全無法開窗，連後陽台也必須緊閉，甚至需要在門窗縫隙塞衣物阻絕外界空氣，生活品質嚴重下降。

台北市環保局表示，去年2月9日針對該店進行「異味汙染物官能測定法」採樣，檢測結果為71，遠超過該區域排放標準10的規定，依違反空氣汙染防制法第20條規定，裁處58.5萬元罰鍰並限期改善。4月20日複查時，該店已符合管制標準。

環保局指出，該店已設置靜電式油煙處理設備、水洗機及電漿異味處理設備。今年1月29日再次派員稽查，確認民宅周界外仍有異味，要求業者加強空污防制措施。業者承諾將變更排放口位置並加裝活性碳除味設施，預計農曆年後完成改善工程。

值得注意的是，北市過去也有因氣味問題遭開罰的案例。10餘年前，一家知名連鎖甜甜圈店因製程散發濃厚奶油味，被民眾投訴「香到受不了」，經環保局派出6名聞臭員鑑定，確認臭度達74，超過該區標準6.4倍，最終開罰10萬元。另有一家經營60年的中藥行，因熬煮枇杷膏散發濃烈中藥味遭檢舉，同樣被罰10萬元。

根據空汙法規定，餐飲業從事烹飪致散布油煙或異味污染物，一般民眾可處1,200元至10萬元罰鍰，工廠則可罰10萬至500萬元。環保局提醒，民眾若受異味困擾可撥打1999市民熱線通報，稽查人員將立即到場查處。

