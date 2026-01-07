台北舊分會大掃除 拂拭塵埃滌心垢

迎接社區民眾參與歲末祝福活動，台北舊分會動員志工185位，進行大掃除工作，有人是帶著回娘家的心情，年年都來付出，也有人是視為迎新送舊的重要儀式，重新歸零再出發。

有人是一手頂天，包辦天花板擦拭工作，有人是低頭掃地，掃除塵埃，台北舊分會，動員志工185人進行大掃除工作，90歲的冷鍾玉惠老菩薩，年紀最長，總是笑著除心垢。

慈濟志工 冷鍾玉惠：「我們是歡喜心，慢慢由髒的地方，把它清潔清潔，像人一樣，這顆心要來修行也一樣，一天一天慢慢修。」

廣告 廣告

從事清潔工作的陳高雲鶯，則是年年都來，她的家人都在美國，早把這當娘家。

慈濟志工 陳高雲鶯：「他說妳的娘家是在慈濟，我說對啊，我的娘家在慈濟，你看我多有福報，娶到我，娘家就是這麼大。」

對許多人來說，這更是迎新送舊最重要的儀式。

慈濟志工 趙政岷：「不論是元旦，還是除夕，就是那一天過了，可是我們給自己一個儀式感，給自己一個重新關機再開機的，那樣感覺。」

一個早上，從地下三層樓到地上七層樓，爬高就低，甚至是卡在天花板上電風扇，都一一擦拭，就為歡迎社區民眾參與1月17 和18日二天的歲末祝福。

慈濟志工 楊昭金：「畢竟會眾來的時候，他會感受我們那一種誠意，因為我們把環境打掃乾淨，但是代表我們一分真誠，邀請他們來參與。」

用滿滿的真心誠意做款待，期待在新的一年，大家都能感受到回家的幸福。

更多 大愛新聞 報導：

NGO領袖論壇 國際經驗交流取經

學習跟上時代 董秀鳳走進"第三人生大學"

