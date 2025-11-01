台北艦成軍及西拉雅號 命名

台灣國際造船股份有限公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署四○○○噸級巡防艦四艘暨高緯度遠洋巡護船六艘；昨（一）日上午由總統賴清德主持，率同海洋委員會管碧玲主任委員、台船公司陳政宏董事長，並在高雄市陳其邁市長、原住民族委員會曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）主任委員，與立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、李柏毅，及產官學研等各界賢達人士見證下，參與台船公司高雄廠「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」活動。這次命名之巡護船「西拉雅」（SIRAYA）號，其下水擲瓶儀式是邀請西拉雅族（屬原住民平埔族群中的一族）萬淑娟（Uma‧Talavan）女士來完成，象徵支持平埔族原住民正名之意義。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」自一○七年正式啟動，台船公司總計承攬一○○噸巡防救難艇十五艘（已全數交付）、一○○○噸巡防艦六艘建造案（已交付四艘）、四○○○噸級巡防艦四艘統包採購案（已交付四艘，包含昨日台北艦），以及高緯度遠洋巡護船統包案六艘（包含昨日西拉雅號），同時舉行「台北艦」成軍及「西拉雅號」命名下水聯合典禮是台船公司為海巡署造艦的重要成果展現。「台北艦」為台船公司第四艘完工交付之四○○○噸級巡防艦，交艦後將配置於「中部地區機動海巡隊」，提供該地區更多巡護能量。

賴總統表示，今天見證嘉義級第四艘「台北艦」成軍及我國第一艘高緯度遠洋巡護船命名下水，象徵海巡新造艦計畫的重要里程碑與臺灣守護海洋的決心；面對中共灰色地帶侵擾，臺灣除強化防衛，也深化國際合作，共同維護區域和平，並推動修正海纜七法，完善關鍵基礎設施保護體系，確保通訊與航運安全。

管碧玲主委指出，台北艦的成軍不僅強化海上防線，更凝聚產業與海巡同仁；新艦命名以「原住民族群」為主軸，這次命名下水的主角呼應政府於今年十月廿三日公布施行之「平埔原住民族群身分法」，承載著對土地的敬意與對文化的傳承，這不只是命名，更是一段歷史的回聲、一份堅持的見證，並特別邀請長期為族人爭取權益的萬淑娟女士擲瓶下水；三十年來萬女士不畏艱難、為平埔族原住民身份發聲，她的光照亮了族群的未來，也照亮了我們今日的儀式。管主委亦特別感謝賴總統，從台南市長任內起以明確的政治意志推動平埔族認定，讓被遺忘的名字重獲尊嚴，也讓信念化為法制的力量，這樣的精神，正是海巡人面對風浪與挑戰時的堅定，並強調海巡人員將「以台北艦為榮、以西拉雅為志」，持續以堅定信念守護臺灣的藍色家園。

台船公司從政府啟動國艦國造政策自一○七年至今，目前累計承攬海委會海巡署艦隊分署大小艦艇三十一艘。陳政宏董事長強調，在產能與產品規劃上，台船公司將以高雄、基隆廠為核心，負責海軍與海巡等公務船的建造與承攬，因此，配合政府國艦國造政策與韌性防衛，除在技術與品質上精進，也已跨入無人船的運用領域；在數位轉型方面，台船公司加速推動智慧船廠，並規劃針對不同生產節點導入自動化方案，分階段擴大應用範圍，多重管道培養造船產業優秀人才，以承造更多性能優越的海巡艦艇，俾使海巡「海域治安維護」、「緊急事件應援」、「海難救助服務」等重點任務執行順遂，以保障我國海洋權益及海域漁民作業安全，並精進海難搜救及人道救援等工作，以不負國人的期許，更要落實「傳承造船、守護海洋」的使命。