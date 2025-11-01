台北艦成軍、西拉雅號下水
記者蔣謙正、王誌成∕綜合報導
海巡署艦隊分署與台船一日共同舉辦「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」，由總統賴清德主持「台北艦」成軍及「西拉雅號」命名下水聯合典禮。台船表示，將持續配合政府國艦國造政策與韌性防衛，精進技術與品質，並跨入無人船運用領域。
台船表示，承造海巡署艦隊分署四千噸級巡防艦四艘與高緯度遠洋巡護船六艘，舉行「台北艦」成軍及「西拉雅號」命名下水聯合典禮。此次命名巡護船「西拉雅」號，邀請西拉雅族代表完成下水擲瓶儀式，象徵支持平埔族原住民正名意義。
台船說明，海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」從二０一八年啟動，台船總計承攬一百噸巡防救難艇十五艘、已全數交付；一千噸巡防艦六艘建造案、已交付四艘；四千噸級巡防艦四艘統包採購案、包含台北艦已交付四艘。以及高緯度遠洋巡護船統包案六艘、包含西拉雅號。
台船指出，「台北艦」是第四艘完工交付的四千噸級巡防艦，交艦後將配置在中部地區機動海巡隊，提供更多巡護能量。台北艦續航力達一萬浬以上、可承受十級強風，並配備相關醫療及高壓水砲等設備，展現國艦國造成果。
台船提到，將持續以高雄、基隆廠為核心，負責海軍與海巡等公務船的建造與承攬，配合政府國艦國造政策與韌性防衛，精進技術與品質，並跨入無人船運用領域。此外，海巡署艦隊日前執行敦睦遠航任務，台北艦也在其中實施各項海上操演、驗證新造艦裝備性能及可靠度。
