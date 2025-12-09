台北艾麗「艾耀聖誕」！必喝聯名香氛調酒、大啖海陸饗宴
記者李鴻典／台北報導
迎接聖誕佳節，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店推出「艾耀聖誕」餐飲系列活動。The Terrace 大廳酒吧即日起至2026年2月28日攜手法國精品香氛品牌歐瓏(Atelier Cologne)，推出「香氛之夜」打造品牌聯名調酒，每杯350元+10%起、另有雙人暢飲方案1,499元+10%。LA FARFALLA 餐廳則於12月24至26日晚餐時段，推出聖誕限定雙人海陸分享餐，每套5,880元+10%，可享雙主餐及兩客鮮選自助吧，並贈送冬日節慶必備「香料熱紅酒」兩杯。點用套餐的賓客，可再以優惠價999元+10%加購原價1,500元的聖誕限量氣泡酒，為冬夜增添奢雅暖意。
位於台北艾麗酒店6樓的The Terrace大廳酒吧，以品牌獨有的藝術調酒以及每季推陳出新的特色調酒暢飲受到年輕族群的喜愛。今年冬季特別邀請法國知名香氛歐瓏Atelier Cologne共同創作主題酒單，以品牌「珍稀系列」與「精醇系列」其中的六款香水，研發同名調酒，每杯350元+10%，一次點用六杯可享2,000元+10%套組優惠，再贈送歐瓏「赤霞橘光」香氛禮品9ml乙組。喜愛聚會小酌的賓客，可另外選擇雙人暢飲方案1,499元+10%，於社群打卡分享便可享主題調酒、各式啤酒、葡萄酒與基酒暢飲，以及主廚精選酌酒小食買一送一。
LA FARFALLA餐廳聖誕節雙人海陸分享餐，雙主菜包含「直火慢烤美國精選牛肋骨排30盎司」選用美國Choice級帶骨牛肋排，以迷迭香、大蒜等多種香料細心醃製，經舒肥低溫烹調鎖住肉汁再以直火慢烤，保持肉質柔嫩兼具口感焦香酥脆的表皮。另有「威靈頓鮭魚佐松露奶油白酒醬」，將鮮嫩鮭魚以奶油酥皮層層包裹並烘烤至酥香金黃，切開瞬間釋放鮮甜與鬆化口感，搭配以白酒與松露熬煮的奶油醬，香氣馥郁、奢華和諧，再搭配爐烤「季節時蔬」自然鮮甜與爽脆口感，豐盛豪華的大份量雙主菜，為節慶聚會增添視覺與味覺的雙重滿足。
凡點用聖誕節海陸雙人套餐，皆含有兩客鮮選自助吧，包含地中海風味開胃冷盤、24宮格現拌鮮蔬沙拉、經典起司冷肉盤、萬國風味現做熱食料理以及溫暖湯品，甜點台上更展現聖誕氛圍，精選節慶甜點，包括香甜潤口的「水果磅蛋糕」、色澤鮮豔應景的「紅絲絨蛋糕」、結合濃郁咖啡香與細緻起司的雙重風味的「咖啡大理石起士蛋糕」、帶有迷人果香融合奶酥口感的「莓果奶酥蛋糕」，以及香氣馥郁的「杏仁船型餅」，各種甜蜜滋味為冬夜盛宴輕抹一縷節慶風采。
雙12購物節各家優惠火力全開，墾丁凱撒大飯店將於12月11日上午10點推「1212年終盛典」一日快閃活動，雙人同行至發現西餐廳享用自助晚餐，加價1,212元即可入住景緻客房一晚，四人同行再加碼升等17坪池畔花園客房。此外，看準深度旅遊風潮，更推出雙人成行入住四天三夜每晚3,333元起優惠，要以超值折扣搶攻消費者荷包。專案預訂日最長開放至明年2月，鼓勵旅人把握時機，以超值價格規劃南國假期。
看準歲末聚餐與出遊需求升溫，墾丁凱撒1212年終盛典祭出發現西餐廳平日自助晚餐每人1,212元優惠，雙人成行暢饗異國佳餚百匯，再加價1,212元即可入住景緻客房一晚不含餐。呼朋引伴、親友相約的四人旅客，除同享用餐優惠外，加價入住房型更可升等至坐擁私人花園及戶外Jacuzzi按摩浴池的池畔花園客房。優惠每日限量5間，自12月11日上午開賣至12月12日中午12點止，可預訂至2026年2月23日前住房（農曆春節假期除外）。
迎接2026農曆新春，神旺酒店旗下享有潮菜霸主美譽的「潮品集」潮州料理餐廳，宣布正式推出 2026 年「馬上好年旺年菜」常溫外帶系列。「神旺潮品集．忠孝店」及信義區新光A4館的「潮品集．潮坊」-除夕當日內用訂位踴躍，自10月即突破九成，加開第二輪時段仍供不應求。
潮品集延續多年春節外帶熱潮，由擁有50餘年潮式手路菜資歷的何炳木榮譽主廚領軍，自除夕至初五推出逾15款潮式春節料理。今年外帶組合包含兩款6人份團圓餐: 小家庭首選「鴻運組」、高CP值「旺福組」，以及最受大家庭歡迎的10人份「金馬迎春團圓桌菜」。另有年菜評比常勝軍極品佛跳牆、上架即售完的港式蘿蔔糕與多款送禮禮盒，售價自480元起至整組年菜23,800元不等，即日起全面開放預購，指定品項享早鳥優惠。
2026 馬年即將到來，瑪德蓮專門品牌open it. 以象徵自由奔放的「Gallop 馳騁」全新創作，將品牌無畏開拓的精神化作更大膽的香氣與風味，優雅自在地奔馳。open it.「Gallop 馳騁」新年限定禮盒即將在 2025 年 12 月 11 日開賣，並至 2026 年 1 月 31 日前提供早鳥優惠，只要訂購「品牌禮盒」或「2026 新年禮盒」即享單件 96 折，全館消費滿 1,500 元還能免運。
馬年限定新品共計有九款瑪德蓮，混搭大人系奢華口感與果香系清爽尾韻。馬年限定的「雙運富馬瑪德蓮」以馬毛紋理為靈感呈現，法式濃厚巧克力襯托淡雅威士忌麥香尾韻，每顆都是獨一無二手繪而成必須擁有；奢華風味的「蜂蜜松露瑪德堡」帶來淡雅松露乳酪香氣與Q彈麻糬結合，華麗又驚喜；大人系口感「明太子QQ瑪德堡」打造時髦的鹹甜新體驗；嚴選國宴級果醬作為靈魂基底的「金宴菓韻瑪德蓮」開啟新年好運；「檸檬蜂蜜瑪德蓮」以檸檬的果酸香氣融合蜂蜜麻糬，帶來明亮的全新口感；「櫻花蜜桃瑪德堡」擁有櫻花的淡雅香與微酸的蜜桃果，每一口都像是春天的小驚喜；「馥香密瓜瑪德堡」以哈蜜瓜香甜融入法式基底，打造清甜優雅的迷人輪廓。
品牌同時推出「有貴人」聯名水果乾禮盒，選用臺灣天然蜜桃與鳳梨果乾搭配茶香底韻，打造「蜜桃烏龍瑪德蓮」與「旺來紅韻瑪德蓮」，帶來自然甜香與清爽餘韻。禮盒中還搭配芭樂、蜜桃、鳳梨口味的水果乾隨手包，即將在2026年1月2日開賣，為馬年的奔放節奏增添貴人運的能量。
「台灣甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊Le Ruban Pâtisserie」宣布115年新春年節的「經典蛋黃酥禮盒」，將於12月10日中午12：00準時在官網開放預購，數量有限、售完為止! 過去每逢開賣即被搶購一空的蛋黃酥，被許多消費者形容為靠手速才能吃得到的年節點心，今年再度成為新春檔期最受矚目的焦點。
「法朋」的「經典蛋黃酥」被視為品牌的「靈魂之作」，今年推出九入（980元）與六入（680元）兩種規格，堅持40％酥皮、40％紅豆餡、20％鹹蛋黃的黃金比例，鹹蛋黃選自屏東，搭配萬丹紅豆、嘉義洲南鹽場海鹽，外層酥皮則以丹麥LURPAK天然奶油與日本熊本麵粉揉製，出爐瞬間奶香、豆香與蛋黃香交疊，咬下去酥皮層層分明、紅豆沙細緻不膩、蛋黃鹹香綿密，讓人一吃難忘。
新春將至，百年漢餅品牌舊振南以「舞春．開運」為靈感推出 2026 春節系列，延續對台灣在地食材與職人手藝的堅持，首度帶來限定新品「烏魚子起司煎餅禮盒」，米其林HUGH dessert dining聯名「核桃千層酥餅」也限時開賣；舊振南超早鳥預購即日開跑，全台實體門市與線上官網皆可下單，12 月 31 日前單筆訂購滿 15,000 元即可享超早鳥 88 折優惠。
烏魚子向來是年節餐桌上的珍味象徵，舊振南翻玩累積無數代人的味覺記憶，讓烏魚子的吉祥寓意以全新姿態在節慶間傳遞！首波主打的「烏魚子起司煎餅禮盒」由舊振南攜手日本職人打造，嚴選台灣野生烏魚子，揉入清爽青蔥香氣，兩片酥脆的日式煎餅間夾藏切達與卡門貝爾起司，入口瞬間「PARIPARI（パリパリ）」的脆響隨之綻放，鹹香平衡、層次豐富，帶來一口入魂的驚喜。從味蕾到視覺皆融入烏魚子吉祥意象，舊振南亦以「烏魚子造型禮盒」趣味呈獻，打造如寶盒般的立體包裝，為春節贈禮更添質感品味。
舊振南再推全新「百福多寶盒」，設計靈感源自清代宮廷御用的「多寶格」，同時融入日本新年祈福文化的儀式感，將多重福氣與吉祥意涵悉心收藏其中，極具故事性與收藏價值。「百福多寶盒」精選腰果酥、茂谷酥等多款年味小點，並延續漢餅融合法式風味的跨界魅力，加入新作「法式水果軟糖」、「草莓桑葚酥」，以細緻優雅的果香滿足年節「呷甜甜」的味蕾。
