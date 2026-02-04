台北花市春節連續108小時不打烊 百合價格下探400元

今年農曆春節較晚加上潤月效應，讓應景花卉生長周期延長，台北花卉產銷公司董事長饒煥美表示，花卉產量比往年增加一到二成，預估花價將比往年便宜。台北花市將從2月12日至16日除夕當天中午十二點止，連續108小時不打烊。

台北花市，春節營業時間。（圖／台北花卉產銷公司）

饒煥美指出，今年因為潤月關係，銀柳、百合、鳳梨花等應景花卉的生長周期多了三週時間，使得花卉供應量充足。以百合為例，以往價格大概是500到700多元，現在大概400到600元間就能買到，且品質也相當不錯。

台北花市將從2月12日至16日除夕當天中午十二點止，連續108小時不打烊 。（圖／翻攝台北花市臉書）

針對春節期間的花卉買氣，饒煥美分析，由於今年有九天假期，多數民眾會趁機出國旅遊，因此買氣可能會稍弱。不過，2月14日情人節正值農曆假期第一天，不同節慶應景花卉需求交疊，玫瑰花價預估會上揚近一倍。

台北花市企劃室副主任洪子傑補充說明，今年產區沒有受到天災影響，春節前2月12日到16日的切花供應量，預估相較去年同期的83萬把增加一到二成，來到96萬把到100萬把。因為供應量增加，預估整體切花花價將較去年同期下滑，但實際仍要看到貨狀況和買氣狀況。

洪子傑也提到，今年情人節碰上春節，或多或少會帶動彼此買氣，但從過往經驗來看，情人節買氣佳通常是在平日，因為有辦公室送禮等需求，今年是在假日，買氣可能會受到影響，有可能下跌二成。

台北花市同時宣布，即日起延長零批場營業時間到下午三點，並持續與南投縣府合作推廣農特產品。

