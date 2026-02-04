台北花市春節108小時不打烊！價格估降1成 百合400元有找

今年春節適逢2月14日情人節，由於節日落在假日，加上受9天長假出國影響，市場表現將較往年略為遜色，預估玫瑰花價格下跌2成。（台北花卉公司提供／孫敬台北傳真）

百合以前大概500至700塊錢才買得到，現在可能400到600左右就可以買得到。（台北花卉公司提供／孫敬台北傳真）

農曆春節即將到來，為迎接春節採購高峰，台北花市宣布將從2月12日起至2月16日除夕中午連續108小時不打烊。台北花卉產銷公司董事長饒煥美表示，今年切花供貨量預估達96萬至100萬把，較去年同期成長約15％，整體花價預計比往年便宜約1成。由於過年有9天連假，饒預估整體買氣將稍微疲弱，希望民眾不論過年與否都能支持辛苦花農。

農曆假期前夕，民眾往往採購富含寓意花卉以求新年順利，百合、銀柳、貓柳、鳳梨花等均得好評。饒煥美觀察，今年春節適逢閏月，花卉生長週期延長3周，切花供貨量預估達96萬至100萬把，供應量多1成至2成，價格預期比往年便宜1成，百合以前大概500至700塊錢才買得到，現在可能400到600左右就可以買得到。

由於過年有9天連假，饒煥美預估整體買氣將稍微疲弱，希望民眾不論過年與否都能支持辛苦花農，坦言今年風調雨順花卉也比較便宜、品質也不錯，希望大家多多採購。

台北花市企劃室副主任洪子傑補充，今年春節適逢2月14日情人節，由於節日落在假日，以往假日買氣不如平日，因為平日不少人都會送花到辦公室，加上受9天長假出國影響，雖然玫瑰花價仍會上漲，但預期市場表現將較往年平日略為遜色，預估價格較往年下跌2成。

為便利民眾春節採購花卉，第一階段於2月3日起，延長零批場營業時間至下午3點，第二階段於2月12日起至2月16日中午12點，連續108小時不打烊，全天候服務購花民眾。

