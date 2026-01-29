【商家指南推廣專題】

在全球化教育盛行的年代，英國以深厚學術底蘊、多元教育體系與世界名校密度高而備受關注。今天要為您介紹的「英協皇家留學諮詢有限公司」，便憑藉超過22年的專業經驗與誠信口碑，成為台北英國留學中學代辦推薦品牌，更是學生規劃英國升學與英國語言學校相關課程時的重要依靠。

成立於西元2003年的英協皇家留學諮詢有限公司，已陪伴無數學生完成留學夢想，創辦團隊皆為留學歸國的過來人，理解申請流程中可能遭遇的資訊不對等與決策風險，因此選擇以「教育是良心事業」為出發點，打造站在學生立場思考的台北英國留學中學代辦推薦品牌，除了與英國多所中學與大學建立正式代理關係，顧問也通過英國文化協會的培訓與檢定，擁有專業知識。

「英協皇家」這個名稱蘊含品牌精神，中文名稱象徵業務版圖涵蓋英國、美國與加拿大等大英國協國家；英文名稱中的Royal，則代表尊榮、品質、忠誠與榮耀，傳達對服務品質的高度自我要求。品牌為合法認證留遊學機構，亦為留學公會會員，每位顧問皆曾留學於英國、美國或加拿大，並通過英國文化協會的專業訓練與證照考核，且多數成員在公司服務超過十年，能提供穩定且連貫的指導。

英協皇家主打中學到碩士的留學規劃，涵蓋英國中學、頂尖大學、碩士課程、各類預科銜接方案等。針對英國中學申請，團隊專精於低齡留學規劃，能夠協助學生進入升學率高的寄宿名校與傳統優質中學，並提供入學考試輔導、家長訪校安排與中文監護人服務，讓學生在異地求學期間依然獲得完善照顧。

關於英國高等教育，英協皇家長期協助學生申請羅素集團、紅磚大學、G5名校及王愛曼華等世界級學府。顧問團隊會依學生背景與目標，量身設計申請策略，並結合外師書審與文件潤稿，協助學生透過Foundation Programme或Pre-Master課程銜接理想學校，降低轉換跑道的風險，這也是英協皇家入選台北英國留學中學代辦推薦名單的原因。

除了學位課程，英協皇家亦提供多元短期方案，包括暑期遊學、親子遊學與夏令營，以及不同需求的英國語言學校課程，學生可依自身年齡、目標與時間彈性安排學習計畫，並透過實際生活與語言環境的浸潤，快速適應英國學習模式，為未來升學打下穩定基礎。

曾有學生以五專加二技背景申請英國研究所，原本對自身條件缺乏信心，但顧問團隊深入分析其競賽經歷與英語教學實務，搭配完善的文件策略，最終幫助他成功進入當時英國排名前五的英語教學碩士學校。多年後，該名學生再次將孩子的中學留學規劃交付英協皇家，歷經兩年評估與準備，孩子順利進入劍橋地區的傳統優質中學，足見品牌實力備受肯定，更建立台北英國留學中學代辦推薦口碑。

英協皇家致力協助不同階段的學習者重新規劃升學方向，若您正在尋找台北英國留學中學代辦推薦品牌，或想短期就讀英國語言學校，那麼英協皇家留學諮詢有限公司就能以過來人的視角，陪伴您做出適合自己的選擇。

