台北茶博 梨山茶人氣與買氣爆棚

▲和平區公所率七家茶農北上參展。

2025台北國際茶業博覽會圓滿落幕，臺中市和平區公所今年首次率領七家通過「梨山茶產地證明標章」的茶農北上參展，於南港展覽館 I916 展館創下驚人佳績。四天展期吸引大量民眾試飲與採購，銷售成績突破500 萬元，人氣與買氣皆居全場焦點。

和平區長吳萬福表示，梨山茶因產量稀少、風味獨特，長期被冒用或混充。和平區公所自民國105年起 推動「梨山茶產地證明標章」，每年執行公平、公正和公開透明方式申請，不分規模大小。今年台北國際茶業博覽會在南港展覽館舉辦，和平公所率七家茶農參展，這次參展茶農包括茗博茶業、順韻茶業、德玉茶園、遊香茶園、德拉戶茶業、覓東茶悅樓、佳陽合作農場，4天展期人氣與買氣全面爆棚，展覽成為梨山茶「認明標章」的最佳示範，現場八成以上民眾主動詢問標章來源與辨識方式。

和平區公所表示，北上參展成功將「產地標章」推向全國視野，未來將持續串聯茶農、專家、地方產業力量，讓更多消費者能喝到真正的高山茶、理解產地制度的重要性，共同守護梨山茶的純粹與價值。