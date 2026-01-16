台北茶花展初登場，限期10天 茶花、鬱金香、風信子與梅、櫻互爭豔！



臺北茶花展今開展 梅花、鬱金香、風信子齊爭豔





【旅遊經 洪書瑱報導】

「陽明山」一直是台北市的後花園，目前陽明山地區之「花卉試驗中心」是大台北民眾冬日賞花不容錯過的賞花景點，不僅2026年台北茶花展，以「茶花開了」為主題，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作等，於今(16)日登場，相關活動至1月25日（日）止，園區蒐集超過300種茶花品種，在獨特的天然氣候與微酸性土壤條件下，孕育出數千株茶花，成為茶花生長的理想場域外，園區入口區還有以「鬱金香」與「風信子」共同打造繽紛迎賓花海，預計鬱金香跟風信子花期可至月底，另梅花、臘梅目前正盛開，建議本周周休二日(1/20)前賞梅「趣」，而櫻花含寒櫻，以及茶花隧道目前花開2成，2月初前都算賞花期，民眾不妨藉機至台北後花園，來感受冬日花園的浪漫！



廣告 廣告







入口處展現歐洲花園景致







室內展場茶花盆景與藝術畫作







室內展場茶花盆景







茶花隧道目前花開2成







茶花之美







梅花盛開







臘梅





櫻花約2成





今(2026)年台北茶花展，由中華民國茶花學會、公園處自行培育及茶花界達人精心雕塑的茶花盆景，每一盆皆展現茶花姿態與園藝技藝之美。此外，台灣茶花育種學會也帶來最新育成品種，展現臺灣茶花育種與園藝技術的成果。展覽期間亦邀請台灣3E美術會以「茶花」為創作主題，透過繪畫等多元藝術形式，為茶花展增添人文與藝術層次。今年還有「新玩點」，規劃了「迷霧茶花園」，透過霧氣與植栽配置，營造如夢似幻的賞花氛圍，遊客可漫步其中，細細欣賞茶花的每一個細節。





今(16)日為開幕日，首度攜手亞洲香研所，推出專屬策劃的「春光調香室」，以氣味作為媒介，引導民眾認識自然環境的層次變化。香氣設計自茶花的清雅花香出發，延伸至土壤的溫潤氣息，並以木質調性的沉穩作結，串聯出象徵生態循環的感官體驗。「疊色明信片」活動以簡約分色與疊色概念為設計基礎，透過印章與色層堆疊完成作品，留下參與記憶。









茶花講座







茶花香頌，活動期間假日，民眾憑3張未開獎，不限金額的發票及載具，即可兌換茶花苗一盆





展覽期間規劃多項推廣活動，如：「茶花講堂」邀請專家分享茶花栽培、原生山茶與育種知識，包括1月17日「台灣原生山茶」、1月24日「認識茶花育種」，以及1月20日舉辦的茶花扦插嫁接課程與茶花盆景雕塑課，歡迎民眾報名參加。假日期間另推出「茶花香頌」送苗活動，活動日分別為1月17、18、24及25日上午9時起，民眾憑3張11、12月或1月未開獎、不限金額之發票或載具，即可兌換茶花苗一盆，每人限領一次，數量有限。而主辦單位會將滙集的發票，盡數捐贈公益團體，讓民眾在賞花的同時，也能傳遞愛心灌溉社會。





此外，展覽期間假日於茶花溫室，將有中華民國茶花學會提供「奉茶體驗:天香茶花飲」，每日限量開放，邀請遊客在茶花園中品飲茶花飲品，感受以花入茶的五感體驗。平日展期亦限定推出限量紅包袋絹印體驗，讓民眾親手創作迎接新春，增添節慶氣氛。





台北茶花展是每年的第一場花展，「茶花」花形、花色因種類，而有所不同，但花瓣細膩柔美，從純白如雪到斑斕絢麗，每一朵都獨具姿態；單瓣簡約清新，重瓣層層疊疊，如絲絨般豐盈，光影間，加上匠人精心雕琢，茶花可謂千變萬化，韻致悄然展現令愛花者流連忘返。每年在茶花盛放之際，均能吸引眾多遊客前來賞花、拍照。提醒您──花卉試驗中心每日上午8時開園，下午5時閉園；室內展覽館上午9時開放，下午4時，欲前往民眾，請留意時間！

由於花卉試驗中心園區周邊停車位有限，建議民眾多搭乘大眾運輸工具，可利用公車260、303、紅5、小15、681或皇家客運1717金山線前往。而開車民眾亦可前往文化大學體育館地下停車場或周邊合作店家停車場停泊。

相關資訊可至花IN台北官網(https://flowersfestival.taipei/)或陽明山花季臉書專頁查詢！

以上圖片：台北市工務局公園處提供







