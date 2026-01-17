台北茶花展開跑 南港公園梅花綻放

（中央社記者劉建邦台北17日電）台北市公園處今天表示，隨冬季氣溫轉涼，南港公園內的梅花已陸續綻放，此外，花卉試驗中心舉辦台北茶花展目前已登場，民眾可趁假期空檔期間到北市賞花。

台北市公園路燈工程管理處新聞資料提及，南港公園內的梅花已陸續綻放，部分植株進入開花期，潔白花朵點綴湖畔與林間景觀，為冬日增添清雅氣息。

公園處建議民眾，可於1月中下旬走訪南港公園，把握梅花花期，感受冬季限定的自然美景。

南港公園管理所表示，園區內共有11株梅花，已隨冬季條件成熟逐步進入開花階段，預期花況將於近期持續展開，加上園區內水域與林地交織的環境，讓梅花在冬天更顯清幽雅致。

廣告 廣告

此外，公園處提到，2026年台北茶花展已於花卉試驗中心登場，活動至1月25日止，今年展覽以「茶花開了」為主題，結合自然景觀、園藝美學與藝術創作，呈現台北冬季特色花卉。

公園處表示，花卉試驗中心擁有歷史最悠久的茶花園，蒐集超過300種茶花品種，已孕育出數千株茶花，更是茶花生長的理想場域。

公園處新聞資料提及，2026年台北茶花展在展覽期間設置多項推廣活動，讓茶花展不僅是花卉展覽，更是結合自然美學、文化與永續理念的城市花季盛會，盼讓市民感受四季更迭與土地情感的連結，且將持續推動城市綠色生活的深度體驗。

公園處表示，相關活動可至官方網站或上網搜尋「花IN台北」網站。（編輯：李亨山）1150117